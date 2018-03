Schurkenstaten mogen weer

Nog maar een paar jaar geleden waren Libië en Syrië allebei schurkenstaten, die door hun steun voor extremisten en onderdrukking van opposanten en een heleboel andere wandaden onaanraakbaar waren voor het Westen. Ze waren doelwit van internationale sancties om hun leiders op betere gedachten te brengen. Als er al bezoek uit het Westen kwam, was het om het bewuste regime de les te lezen.

De tijden zijn veranderd, zoals wordt gesymboliseerd door hoog bezoek aan beide landen, en niet in eerste instantie om te kritiseren. De Franse president Nicolas Sarkozy arriveerde woensdag als eerste westerse leider in vijf jaar voor een tweedaags bezoek in Syrië en Condoleezza Rice was gisteren de eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken na John Dulles in 1953 die Libië bezocht. Een paar dagen geleden kwam de Italiaanse premier Berlusconi naar Tripoli om Italiës excuses voor zijn koloniale verleden (1911-1943) aan te bieden.

De Libische leider Moammar Gaddafi heeft nog officieel terreur moeten afzweren en miljarden dollars betaald om verwanten van slachtoffers van aan Libië toegeschreven terreuracties (Lockerbie, 1988 en Berlijn, 1986) schadeloos te stellen. De Syrische president Bashar al-Assad, nog maar net uit zijn isolement, heeft niet meer hoeven te doen dan de symbolische concessie van diplomatieke erkenning van het buurland Libanon. Maar in beide landen zitten de gevangenissen onverminderd vol regimecritici, zo klagen mensenrechtengroepen. Bij verkiezingen in Syrië wint Assads Ba’athpartij steevast tweederde van de parlementszetels; Libië is een van de laatste landen die helemaal geen verkiezingen kennen.

Democratisering van de autoritaire Arabische wereld, na de Al-Qaeda-aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington boven aan de westerse agenda gezet, wordt voornamelijk met de mond beleden. Het Westen heeft de Arabische leiders als bondgenoten nodig tegen de groeiende invloed van Iran, de facto enig overgebleven lid van de As van het Kwaad. Daarnaast is het huiverig voor toenemend gewicht van fundamentalistische organisaties – de Egyptische Moslimbroederschap, het Palestijnse Hamas – die direct profiteerden van internationale druk op autoritaire leiders om te democratiseren. Niemand wil dat de relatief seculiere regimes van Assad en Gaddafi door fundamentalisten worden vervangen. En vooral met het olieland Libië zijn interessante zaken te doen.

Als Sarkozy’s voorganger Jacques Chirac nog aan de macht was geweest, was niettemin van Franse toenadering tot Syrië geen sprake geweest. Hij was een persoonlijke vriend van de Libanese oud-premier Rafiq Hariri, wiens dood bij een aanslag in februari 2005 vrij algemeen aan Syrië wordt toegeschreven. Hij bevroor alle banden met Syrië, maar al snel na Sarkozy’s aantreden in mei 2007 begon de normalisering. Half juli werd de toenadering met Syrië in feite bezegeld met een bezoek van Assad aan Parijs voor de Mediterrane top. Het VN-onderzoek naar de moord op Hariri heeft nog geen resultaten opgeleverd.

In een vraaggesprek met France 3 prees Assad deze week de „realistische en pragmatische politiek” van Frankrijk. Sarkozy op zijn beurt onderstreepte in gesprek met de Syrische krant Al-Watan dat „Syrië een groot land is dat een onvervangbare bijdrage kan leveren aan de regeling van de problemen in het Midden-Oosten”.

Tussen Syrië en Israël zijn al maanden indirecte vredesonderhandelingen aan de gang. Syrië wil de bezette Golan terug; Israël (met warme steun uit het Westen) dat Syrië de banden met Iran, het Libanese Hezbollah en Hamas opzegt. Maar Assad verdeelt zijn gunsten. In de Georgische crisis heeft hij direct zijn steun aan Rusland uitgesproken, hoewel hij vooralsnog niet Moskou is gevolgd in zijn erkenning van de onafhankelijkheid van de Georgische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië.

Gaddafi heeft meer moeten doen voor minister Rice op bezoek kwam: behalve de compensatie voor Lockerbie en de aanslag op een Berlijnse disco heeft hij in 2003 zijn nucleaire en chemische wapenprogramma’s gestaakt. Hij bewees zo voor alles een pragmaticus te zijn – in tegenstelling tot de inschatting van president Reagan, die hem in 1986 nog een „dolle hond” noemde en „lid van de vreemdste collectie buitenbeentjes, dwazen en gore misdadigers sinds de komst van het Derde Rijk”. Maar anders had hij het ook niet zo lang aan de macht volgehouden: in 2009 veertig jaar.

Mensenrechtengroepen deden deze week een dringend beroep op Rice de repressie in Libië aan de orde te stellen. Het Arabisch Netwerk voor Mensenrechten Informatie (ANHRI) wees op Gaddafi’s „nepbeloften over hervormingen en bestrijding van corruptie die hij elk jaar pleegt te doen zonder enige tastbare procedure om de restricties op civiele en politieke vrijheden te versoepelen”. ANHRI noemde Libië „een van de meest tirannieke landen”. Human Rights Watch vroeg Rice een beroep op de Libische leider te doen „de politieke gevangenen vrij te laten, de wetten af te schaffen die vreedzame critici in de cel laten belanden en het folteren te staken”.

Op een speciale briefing in Washington gewijd aan Rices bezoek somde onderminister van Buitenlandse Zaken David Welch op welke onderwerpen ter sprake zouden komen: bilaterale betrekkingen, regionale kwesties, zowel in Noord-Afrika als het bredere Midden-Oosten, en ten slotte internationale ontwikkelingen. De mensenrechten, antwoordde hij op een vraag van een journalist, vielen onder „een verscheidenheid aan bilaterale zaken die we zullen aankaarten”.