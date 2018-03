Rusland stut roebel op de valutamarkt

De Russische centrale bank heeft gisteren met steunaankopen de koers van de roebel gestut, om te voorkomen dat de munt te snel daalde. De koers van de Russische munt stabiliseerde vanmorgen.

Dit heeft de centrale bank gisteren bevestigd. Volgens handelaren zou het gaan om een bedrag van 4 miljard dollar aan steunaankopen. De Russische financiële markten zijn al nerveus sinds het conflict tussen Rusland en Georgië vorige maand begon. Volgens analisten heeft inmiddels ruim 21 miljard dollar aan kortetermijninvesteringen het land verlaten.

De val van de Russische munt heeft overigens veel van doen met de kracht van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt. Vanmorgen dook ook de euro opnieuw tegenover de Amerikaanse munt, en leek op weg naar een koers van 1,42 dollar per euro. In juli piekte de koers nog op ruim 1,60 dollar per euro. De roebel wordt door de Russische autoriteiten afgemeten tegen een mandje dat voor 45 procent uit euro’s bestaat en voor 55 procent uit dollars.

Ook de Russische beurs deed het slecht. Gisteren vielen de koersen al met 3,9 procent, tot het laagste niveau sinds oktober 2006. Het goede nieuws dat de Britse oliemaatschappij BP een akkoord heeft bereikt rond de omstreden joint venture TNK-BP woog niet op tegen de nervositeit van beleggers over een mogelijke kapitaalvlucht. Ook de daling van olieprijs op de wereldmarkt drukte de stemming in Moskou.

De ingreep van de centrale bank in de koers van de roebel is vooralsnog niet te vergelijken met de paniek van tien jaar geleden, toen het land vrijwel failliet ging in de nasleep van de Aziatische crisis. De centrale bank heeft op dit moment voor tegen de 600 miljard dollar aan deviezenreserves, en heeft daarmee een zeer ruime voorraad aan financiële munitie om de roebel te steunen. Kort na het conflict met Georgië werd de roebel al met 13 miljard dollar gestut.

Vanmorgen daalden de beurskoersen verder, met een verlies van 6,5 procent voor de RTS-index. De roebel hield zich daarentegen goed. De tweede man van de Russische centrale bank, Alexei Ulyukayev, zei dat de centrale bank niet van plan is om de bandbreedte waarbinnen de roebel tegenover de euro en de dollar mag bewegen, op te rekken. Bovendien zei hij dat de centrale bank overweegt om naast de euro en de dollar ook de Japanse yen en de Zwitserse franc in het valutamandje op te nemen dat voor de roebel als referentiepunt fungeert. Ulyukayev noemde de verzwakking van de roebel gisteren „niet kritiek”. De Russische munt trok daarop aan met een kwart procent tegenover het mandje van euro en dollar.