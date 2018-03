R'Uitmarkt Junior Rotterdam In de voorstellingen van Jeugdtheater Hofplein spelen studenten van Jeugdtheaterschool samen met professionele acteurs. Op de R’Uitmarkt, zondag 7 september, geven zij een voorproefje van Feyenoord Forever en de opera Turandot. In Feyenoord Forever zien we hoe de zwijgzame Coen opgroeit in het Oude Noorden van de jaren vijftig en net zo goed wil voetballen als zijn held Faas Wilkes. Verder kunnen kinderen hun favoriete Sesamstraat tv-helden Bert, Ernie en Elmo ontmoeten en met ze op de foto en er is een animatieact.Inl www.ruitmarkt.nl