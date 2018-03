LONDEN, 5 sept. De eerste gitaar die Jimi Hendrix op het podium in brand stak, heeft bijna 350.000 euro opgebracht op een veiling in Londen. Hij stak in 1967 de Fender Stratocaster aan bij een optreden in het Astoria in Londen. Tot vorig jaar lag de gitaar in de garage van de ouders van een assitent van Hendrix. Hendrix stierf in 1970 op 27-jarige leeftijd.