Rotterdamse Uitmarkt

Rotterdam

Rotterdam Op het Schouwburgplein is zondag tussen 13- 19u de vooruitblik op het nieuwe seizoenmet muziek, cabaret en theater. Op het programma o.a.: een concert van Racoon met zangeres Stevie Ann. China Impressions brengt een grote theatershow. Jaren 70 soulmuziek met Dock of the bay. De Nationale Reisopera speelt o.a. delen uit Nabucco. Er is een musicalblok met o.a. Roodkapje, Kruistocht in een spijkerbroek en Ana tevka. Op het cabaretpodium o.m. Arie Vuyk en Daniel van Veen. In de schouwburg Dance Works en Scapino Ballet, O.T. en Ro Theater. Inl www.ruitmarkt.