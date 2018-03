Rijkdom groeit minder snel door crisis

Kredietcrisis of niet, de rijkdom in de wereld nam vorig jaar weer toe. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse Boston Consulting Group dat gisteren werd gepubliceerd.

De rijkdom steeg vorig jaar met 4,9 procent naar 109.000 miljard dollar (76.000 miljard euro). Het was het zesde jaar op rij dat de rijkdom wereldwijd toenam. De grootste groei kwam uit de opkomenden economieën in Azië en rond de Perzische Golf.

De internationale kredietcrisis die medio vorig jaar uitbrak heeft de groei van rijkdom niet gestopt, maar wel vertraagd, stelt de Boston Consulting Group. Ook hebben de rijken op aarde hun geld conservatiever belegd dan in het verleden.

Het adviesbureau verwacht dat dit jaar de rijkdom wereldwijd opnieuw zal toenemen, maar de stijging zal waarschijnlijk blijven steken op 1 procent. Het hoogste aantal rijken woont nog altijd in de Verenigde Staten, al nam de groei van het vermogen daar in totaal toe met 3,8 procent, terwijl die in in 2006 nog 9 procent was. De onderzoekers schrijven de vertraging toe aan de kredietcrisis.

Circa 35 procent van de rijkdom op aarde was in handen van 1 procent van de huishoudens. Het aantal dollarmiljonairs – huishoudens met een direct besteedbaar vermogen van minimaal 1 miljoen dollar – steeg in 2007 met 11 procent tot 10,7 miljoen.

Het land met de meeste miljonairs per inwoner was Singapore, waar maar liefst één op de tien huishoudens minimaal een miljoen dollar bezit. Ook Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten staan in de top-5 van landen met veel rijken. In Europa is Zwitserland het land met de meeste miljonairs.

