Regeringspartij MPLA staat sterker dan ooit

Er zijn weinig regeringspartijen in Afrika die verkiezingen met zoveel vertrouwen tegemoet kunnen zien als de MPLA in Angola. Daarvoor zijn drie belangrijke redenen. De militaire overwinning zes jaar geleden op de grootste oppositiepartij Unita. De ongecontroleerde toegang tot de staatskas, die zich de afgelopen jaren ongeëvenaard kon vullen dankzij de opbrengsten van olie en diamanten. En de onvoorwaardelijke steun van de internationale gemeenschap.

Sinds de onafhankelijkheid van Portugal in 1975 zijn er in Angola slechts tweemaal verkiezingen gehouden, tweemaal liep het uit op oorlog tussen de rivaliserende zwarte bevrijdingsbewegingen. De laatste keer was in 1992 toen de leider van de rebellenbeweging Unita, Jonas Savimbi, weigerde het nipte verlies te accepteren. Tot die tijd had Unita bij de strijd tegen de marxistische MPLA de steun gehad van de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Maar met het einde van de Koude Oorlog, het einde van de apartheid in Zuid-Afrika en Savimbi’s afwijzing van de verkiezingen en de vrede, schaarde de internationale gemeenschap zich achter de MPLA.

Na een meedogenloze strafcampagne van het regeringsleger tegen Unita die in 2002 uitmondde in de executie van Jonas Savimbi en het abrupte einde van de oorlog, kon de MPLA verder bouwen aan het imago van vredesstichter. Met een ontwapend Unita dat bovendien exclusief de schuld kreeg voor bijna dertig jaar burgeroorlog, staat de MPLA nu sterker dan ooit.

De parlementsverkiezingen vandaag worden door de MPLA-regering gebruikt als barometer voor de populariteit van president José Eduardo dos Santos die sinds 1979 aan de macht is. Zes jaar lang stelde Dos Santos (66) verkiezingen uit met als excuus de oorlog en de schade aan de infrastructuur. Dos Santos beloofde eerder niet mee te doen aan de presidentsverkiezingen die nu gepland staan voor volgend jaar, maar recentelijk heeft hij zich daar niet meer over uitgelaten. Op alle campagnes van de MPLA op de staatstelevisie voert hij het woord, bang als hij is om in de schaduw te verdwijnen van een van zijn partijgenoten.

De parlementsverkiezingen zijn vooral bedoeld om de legitimiteit van de MPLA te sterken. Andere geluiden worden de kop in gedrukt, onafhankelijke journalisten opgesloten, de uitzendingen van eigenwijze radiostations mogen niet verder reiken dan 40 kilometer buiten de hoofdstad.

Het informatiemonopolie gaat samen met een voor Afrika ongeëvenaarde wederopbouw. Er wordt gebouwd aan drie verschillende treinrails in het noorden, midden en zuiden van het land. Wegen verbinden nu de grote centra van het land. De Angolese regeringspartij kiest daarmee een andere strategie dan de elite in die andere voormalige Portugese kolonie, Mozambique. Daar heeft regeringspartij Frelimo de machtsbases van de oppositie in het noorden structureel verwaarloosd.

Maar de Angolese regeringspartij MPLA heeft dan ook de controle over natuurlijke bronnen die Mozambique moet ontberen. Angola streefde onlangs Nigeria voorbij als de grootste olieproducent in Afrika. De opbrengsten verdwijnen in wat analisten de Bermuda Driehoek noemen, de ondoorzichtige relatie tussen het staatsoliebedrijf, de centrale bank en de president. Bij wet is het oliebedrijven nog altijd verboden te publiceren hoeveel ze in ruil voor de exploitatie hebben betaald. Angola hoeft zich niets aan te trekken van de druk uit het buitenland om daar verandering in te brengen. Minder dan 1 procent van het nationale inkomen is afkomstig van buitenlandse donoren.

De relatie tussen het Westen en Angola lijkt nu steeds meer op de relatie tussen het Westen en China. Eerst worden zaken gedaan, discussies over mensenrechten kunnen wachten. De economie groeit 21 procent per jaar, investeerders uit Europa, Amerika, China en Brazilië buitelen over elkaar heen om bouwcontracten binnen te halen. De Nederlandse regering zond vorig jaar een handelsmissie naar Angola, op hetzelfde moment dat premier Balkenende een donderpreek hield over de machtswellust van de Zimbabweaanse president Mugabe, die een jaar korter regeert dan Dos Santos.