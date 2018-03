Virginia Chieffo Raguin: Gebrandschilderd glas. Gebonden, Atrium 2004, 288 blz., van €21,95 voor €8,– bij De Boekenmarkt in Den Haag (070-3658226; www.de-boekenmarkt.nl); Ook bij Donner/Selexyz Rotterdam (010-217.5274)

Mooie studie over gebrandschilderd glas, van middeleeuwse vensters tot moderne kunst. In tien hoofdstukken vertelt Chieffo Raguin over de geschiedenis van deze kunstvorm, die vooral tijdens de Renaissance op grote schaal werd toegepast, en dan vooral in kathedralen. Een nieuwe bloeiperiode werd in gang gezet in Engeland en de VS. Prachtig geïllustreerd.

Lesley Chamberlain: Motherland. Gebonden, Atlantic Books, 332 blz., van €37,50 voor €10,99 bij Nayler & Co in Den Haag (070-360.5454; www.naylerco.nl)

De afgelopen twee eeuwen hebben Russische intellectuelen twee vragen centraal gesteld, aldus Lesley Chamberlain: 1. Wat maakt een man goed? en 2. Wat is de juiste manier om te leven? In deze ‘filosofische geschiedenis van Rusland’ laat Chamberlain zien hoe kenmerkend de antwoorden op deze vragen zijn voor de Russische maatschappij.

Richard Holmes: Battlefield. Gebonden, Oxford University Press 2006, 376 blz., van €32,– voor €7,95 Bij Selexyz/ Scheltema in Amsterdam (020-5231420; ramsj.scheltema@selexyz.nl)

In kort bestek geeft dit boek een overzicht van driehonderd van de belangrijkste veldslagen in de geschiedenis. De opzet is deels chronologisch, deels geografisch. Over de Oudheid, de Middeleeuwen, de 19de eeuw, WOI en II, Amerika, Azië en Afrika. Met foto’s, tekeningen en kaarten.

Harald Welzer: Daders. Paperback, Anthos 2005, 292 blz., van €22,95 voor €7,99 bij alle filialen van De Slegte (www.deslegte.com); ook bij Selexyz/Scheltema in Amsterdam (020-5231420); ramsj.scheltema@selexyz.nl)

Bij iedere oorlog of burgeroorlog blijkt het weer: op het oog heel ‘normale’ mensen worden dan massamoordenaars of beulen. Hoe is dat mogelijk? Op die vraag geeft de Duitse hoogleraar Harald Welzer, specialist op het gebied van oorlog en herinnering, antwoord in dit positief ontvangen boek.

George F. Bass (ed.): Beneath the Seven Seas. Gebonden, Thames & Hudson 2005, 256 blz., van €42,80 voor €14,95 Bij Selexyz/ Scheltema in Amsterdam (020- 5231420; ramsj.scheltema@selexyz.nl)

Dit rijk geïllustreerde boek (ruim 400 foto’s in kleur) geeft een overzicht van het werk van het Institute of Nautical Archeology. In zeven hoofdstukken lezen we over de alleroudste wrakken die onderwaterarcheologen tot nu toe hebben gevonden (3.300 jaar oud), over antieke Griekse scheepswrakken, Romeinse, Middeleeuwse, enzovoorts, tot en met deze tijd. Ook prachtige illustraties.

Per Olov Enquist: De reis van de voorganger. Paperback, Ambo 2005, 512 blz., van €12,50 voor €4,99 bij alle filialen van De Slegte (www.deslegte.com); ook bij Selexyz/Scheltema in Amsterdam (020- 5231420)

Per Olov Enquist is een Zweedse schrijver die internationaal doorbrak met het boek Het bezoek van de lijfarts (1991). Bij De Slegte zijn nu drie andere romans van hem te koop: Het record (1971), De reis van de voorganger (2003) en Kapitein Nemo’s bibliotheek (2004). De vertalingen zijn van Cora Polet.

Philip Kotler: De A tot Z van marketing. Paperback, Het Spectrum 2003, 240 blz., van €21,95 voor €6,99 bij alle filialen van De Slegte (www.deslegte.com)

De afgelopen jaren is er ook op het gebied van marketing heel erg veel veranderd. In dit boek geeft Philip Kotler, in korte, alfabetisch gerangschikte hoofdstukjes, een overzicht van die veranderingen. Van ‘afnemersbehoeften’ tot ‘zaken- en marketingethiek’.