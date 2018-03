Rajkovic mag jaar niet voetballen

ENSCHEDE, 5 sept. De internationale voetbalfederatie (FIFA) heeft Slobodan Rajkovic voor een jaar geschorst wegens diens misdragingen tijdens de Olympische Spelen in China. De verdediger van FC Twente, die is gehuurd van Chelsea, zou na afloop van het duel Servië - Argentinië (0-2) scheidsrechter Abdullah al Hilali uit Oman in het gezicht hebben gespuugd. De langdurige uitsluiting geldt voor vertegenwoordigende teams maar ook op clubniveau. Twente, Chelsea en de Servische bond hebben besloten beroep aan te tekenen tegen de straf voor Rajkovic.