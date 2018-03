Radio Voorkeur

Kunststof. Schrijver en illustrator Bob Wolkers, zoon van Jan en Katinka en tweelingbroer van Tom, vertelt over zijn debuut met het kinderboek Tim wil een baasje. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Gesprek met regisseur Eugenie Jansen over de film Calimucho, het verhaal van een jonge vrouw die worstelt met haar verlangen naar persoonlijke vrijheid. Violiste Mirte de Kok vertelt hoe ze letterlijk stilviel tijdens een concert ter promotie van haar solo-cd. Radio 6, 20.02-22.00u.

Legendarisch live. Historische optredens van fameuze popartiesten. Alle concerten zijn terug te luisteren op internet. Concert van The Clash, opgenomen op 10 mei 1981 in de Jaap Edenhal in Amsterdam. Met onder meer de nummers London calling en The magnificent seven. Presentatie: Marc Stakenburg. Radio 2, 23.05-0.00u.

Casa Luna. Gast is glaskunstenaar Bernard Heesen die in 2005 de opdracht kreeg om de eerste glazen klokkentoren ter wereld te maken. Radio 1, 0.02-0.45u.

Nachtvluchten. Te gast is Marieke Henselmans, publiciste en besparingsdeskundige. Radio 1, 3.02-07.00u.