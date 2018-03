Raad steunt sluiten automarkt Utrecht

Utrecht, 5 sept. Een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad steunde gisteren het voorstel van het college om op het Veemarktcomplex in Utrecht 500 woningen te bouwen. Autohandelaren hebben aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen de gemeente. De automarkt is de belangrijkste activiteit in het complex. De oppositie uitte gisteravond in de gemeenteraad vooral zorgen over het verdwijnen van economische activiteit, maar kon het besluit van de gemeente niet keren. Voor het stadhuis hadden zich protesterende autohandelaren verzameld.