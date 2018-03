Q-Music krijgt radioprijs Marconi

Bussum, 5 sept. Tijdens het Omroepcongres in Bussum zijn gisteren de Marconi Awards uitgereikt. Q-Music kreeg de radioprijs voor beste zender. Het muziekstation werkt volgens de jury sinds zijn begin in 2005 aan een snelle opmars in een druk radiolandschap. Rob Trip, die dit jaar afscheid nam bij het Radio 1 Journaal, werd verkozen tot beste presentator. De jury noemde hem ”altijd scherp, zonder opgeheven vingertje”. Bart Arens (3FM) kreeg de prijs voor aanstormend talent en On The Move (BNR) is volgens de jury het beste radioprogramma. Tijdens hetzelfde congres kreeg de NOS een onderscheiding voor beste mediabedrijf van het jaar.