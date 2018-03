Proces-Lubanga ligt voorlopig nog stil

Het proces bij het Internationale Strafhof (ICC) tegen de Congolese krijgsheer Thomas Lubanga blijft voorlopig stilliggen. De rechters hebben gisteren verklaard ontevreden te zijn met het voorgestelde compromis van de aanklagers over achtergehouden bewijsmateriaal. Dat „schendt het recht van de verdachte op een eerlijk proces”.

Thomas Lubanga Dyilo is aangeklaagd voor het ronselen en inzetten van kindsoldaten in de oorlog in Congo. Zijn proces moet het eerste zijn van het Strafhof in Den Haag, dat in 2002 is opgericht om recht te spreken over de zwaarste misdaden. Lubanga zit sinds tweeënhalf jaar in voorarrest in Scheveningen. Daarvoor zat hij al in een gevangenis in Kinshasa.

In het eerste proces is het Strafhof meteen op een fundamenteel probleem gestuit: hoe moeilijk het is om een proces te voeren terwijl het betreffende conflict nog niet is uitgeraasd. In juni, toen de inhoudelijke behandeling van Lubanga’s zaak zou beginnen, bleek dat de aanklagers een groot deel van het bewijs niet ter beschikking van de verdediging en de rechters wilden stellen. Dat bewijs was afkomstig van de Verenigde Naties, en was verkregen onder de voorwaarde dat het geheim zou blijven, om bronnen te beschermen. De aanklagers beriepen zich op een regel die de methode toestaat om zo ander bewijs te verkrijgen dat wel gedeeld kan worden.

Tijdens de zittingen in juni zegden de aanklagers toe dat de rechters het bewijsmateriaal onder strikte voorwaarden zouden mogen inzien. De rechters gingen daar niet mee akkoord en besloten dat Lubanga moet worden vrijgelaten. Hoofdaanklager Ocampo ging hiertegen in beroep. Lubanga moet in detentie blijven tot dat beroep is afgewikkeld .

Volgens een nieuw voorstel van de aanklagers mogen de rechters kopieën van de documenten maken en die in samengevatte vorm aan de verdediging geven. Maar de rechters willen gedurende het hele proces toegang tot de documenten. Zij geven de aanklagers nu nog een kans om alle documenten, volledig, beschikbaar te maken.