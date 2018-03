Postume cd Esbjörn Svensson vol vernieuwingsdrift

cd jazz

Esbjörn Svensson Trio: Leucocyte (ACT)

Toen de Zweedse pianist Esbjörn Svensson in juni als gevolg van een duikongeval stierf, verloor de Europese jazz een van zijn gezichtsbepalende spelers. Als frontman van het Esbjörn Svensson Trio (e.s.t.) rekte hij op ingenieuze wijze de jazz op met pop- en rockelementen.

Het album dat Svensson met bassist Dan Berglund en drummer Magnus Öström opnam tijdens een Australische tournee en begin dit jaar voltooide, is misschien wel het meest experimentele werk van het trio. Het waren vrijblijvende jams, ‘de muziek volgend’ met de opnameknop aan. Ze bewezen dat de groep de bedreiging van voorspelbaarheid voor wilde blijven. Leucocyte (de verzamelnaam van witte bloedcellen die zich regelmatig vernieuwen) biedt improvisaties met een open karakter. Dat levert een wisselvallig, wat structuurloos album op, dat van minimale introspectie uitschiet naar heftig, elektronisch vuurwerk met veel obscure en vervreemdende effecten. Het popgevoel in de jazz is naar de achtergrond, Svensson is zoekende in lange suite-achtige stukken met ontlading zoals Earth of Still. Het titelnummer is een ruige collectieve improvisatie in vier delen, het lijken bouwstenen voor een nieuwe koers. Hoe die zou hebben geklonken blijft helaas de vraag.