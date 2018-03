PontMeyer ziet nettowinst dalen

Zaandam, 5 sept. De toeleverancier aan de bouw PontMeyer heeft in het eerste half jaar omzet en winst zien dalen. Het bedrijf uit Zaandam merkt dat de kredietcrisis zich op de Nederlandse bouwmarkt vertaalt in een afnemende bereidheid om te investeren. PontMeyer, dat hout en materialen levert, rapporteerde vandaag een omzet van 226,7 miljoen euro en een nettowinst van 5 miljoen euro. Dat is respectievelijk 2,7 procent en 14 procent minder dan een jaar geleden. Het bedrijf constateert dat de afnemende investeringsbereidheid in combinatie met een afname van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen een negatief effect heeft op de bouwproductie.