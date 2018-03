Poldermoskee gaat vandaag van start Amsterdam, 5 sept. De poldermoskee in het Amsterdamse Slotervaart wordt vandaag officieel geopend. Theoloog Tariq Ramadan zal het vrijdagmiddaggebed voorleiden. Daarna gaan verschillende religieuze leiders – christenen, moslims, joden – met elkaar in debat. De aanwezigen zullen na zonsondergang samen een iftarmaaltijd nuttigen (maaltijd na het breken van het vasten). De poldermoskee is een moskee voor geïntegreerde, jonge moslims, waar in het Nederlands zal worden gepreekt, waar vrouwen en mannen kunnen kiezen om in één ruimte te bidden of gescheiden. Het is een moskee voor alle moslims, of ze nu van Marokkaanse, Turkse of Indonesische afkomst zijn. Ook niet-moslims zijn welkom. Afgelopen week heeft de moskee al proefgedraaid, bij het eerste gebed waren zeventig mensen aanwezig. Foto Thomas Donker

Donker, THomas