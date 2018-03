Polaroids Cy Twombly Amsterdam Weinigen weten dat de Amerikaanse kunstenaar Cy Twombly, bekend van abstract expressionistische schilderijen, al ruim vijftig jaar polaroidfoto’s maakt. De onderwerpen vindt hij in en om zijn woning en atelier in Italië en in Virginia. Ook als fotograaf kijkt Twombly met de blik van een schilder, die zijn stillevens, bloemen, interieurs, zeegezichten eerder aftast dan dat hij ze wil vatten. Zijn dry prints, een gespecialiseerde versie van de kleurenkopie, zijn nu voor het eerst in Nederland te zien.7 sept t/m 23 nov Huis Marseille, Keizersgracht 401. Di-zo 11-18u