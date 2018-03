Plasterk wil minder EU-regels voor staatsteun omroep

Europees commissaris Kroes (Mededinging) wil dat voortaan vooraf wordt onderzocht of een nieuwe activiteit van de publieke omroep, zoals een digitaal themakanaal, marktverstorend of concurrentievervalsend is.

Plasterk heeft grote twijfels bij zo`n markttoets. ”De publieke omroep is natuurlijk concurrentievervalsend vanuit het oogpunt van de commerciële zenders. Wij maken echter bewust de keuze om gemeenschapsgeld te gebruiken voor uitzendingen die wij belangrijk vinden.” Dertien landen, waaronder Duitsland, België en Ierland, zijn ook tegen het voorstel van Kroes.