Pekinezen gaan weer de straat op

Bettine Vriesekoop

Bij de moderne appartementencomplexen ‘Berlijn Symfonie’ en ‘Heldere lucht universum’ in de wijk Changying in het oosten van Peking zitten jonge moeders, oma’s en kindermeisje met baby’s op een binnenpleintje bij elkaar. Eerder deze week was de sfeer in de wijk een stuk grimmiger.

Een week na de feeërieke sluitingsceremonie van de Olympische Spelen, gingen de bewoners de straat op om te protesteren tegen de nabijgelegen gemeentelijke vuilnisbelt. Die was tijdens de Spelen deels gesloten, maar ging daarna open. IT-ers en academici, uitgedost met mondkapjes, gasmaskers en paraplu’s, versperden zaterdag tientallen vuilniswagens de toegang tot de vuilnisbelt en scandeerden slogans tegen de stank en overlast. De demonstrerende buurtbewoners vrezen voor hun gezondheid en zijn woedend over het uitblijven van maatregelen. Het protest heeft gewerkt. Het milieubureau van de stad heeft zijn excuses aangeboden, wat zelden gebeurt, en onderzoekt hoe de overlast kan worden verminderd.

Gaoantun, de grootste vuilstort van China, verwerkt niet alleen huisvuil maar heeft op zijn terrein ook een fabriek staan voor chemisch afval van ziekenhuizen. De vuilnisbelt is veertig hectare groot en er wordt dagelijks 3.700 ton huisvuil gedumpt en begraven. Ook het afval van het olympisch dorp ging naar deze belt. Daarnaast wordt iedere dag 40 ton afval van ziekenhuizen verbrand in de vuilverbrandingsovens op het terrein.

De chemische afvalfabriek werd drie jaar geleden gebouwd, een jaar na de oplevering van de nabijgelegen appartementencomplexen. De vergunningsprocedure voor de bouw duurde erg lang. Toen de papieren eindelijk rond waren, stonden de flats er inmiddels. De huizenprijzen in Peking stijgen jaarlijks met zo’n 10 procent in waarde. Om in de grote vraag te voorzien, worden in hoog tempo op willekeurige plaatsen woningen bijgebouwd.

Sinds de komst van de chemische fabriek kregen de bewoners niet alleen last van de stank van het afval maar kwamen ook de gezondheidsklachten. Mensen kregen last van hoofdpijn en misselijkheid. Sindsdien protesteren ze tegen de aanwezigheid van de vuilverwerkers op nog geen tien kilometer van hun huizen.

„De overheid heeft goede sier willen maken en honderden fabrieken gesloten om de luchtverontreiniging tegen te gaan. We hebben ons voor de Spelen koest gehouden, maar nu zijn we weer aan de beurt”, zegt een in trainingspak geklede jonge moeder in vloeiend Engels. De demonstranten hebben petities ingediend en een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen. Ontevreden over de trage rechtsgang gebruiken ze nu het internet, sms- acties en demonstraties om hun grieven kenbaar te maken.

Assinda Zhang, een van de protesterende bewoners, is getrouwd met een jonge professor aan de universiteit van Peking. Zij zegt dat de stank van de vuilnisbelt vooral in de zomer ondraaglijk is en dat de bewoners misselijk worden van de reukloze uitstoot van kankerverwekkende dioxines. „Ik heb voor mijn appartement driehonderdduizend euro betaald. Verkopen is geen optie want inmiddels is iedereen op de hoogte van de stank en de ongezonde lucht hier in de omgeving en krijg ik dat geld er nooit meer voor.”

Toen Zhang en haar man het appartement twee jaar geleden kochten,wisten ze niets van de overlast. „De fabriek begint ‘s avonds pas met vuil verbranden en het uitstoten van schadelijke stoffen, dus hebben we toen niks gemerkt.” Tijdens de Spelen was de overlast aanzienlijk minder. De verwerkingsfabriek moest om de luchtkwaliteit te verhogen dicht. Toen de fabriek weer open ging, kwamen de bewoners in protest. Zhang: „We hebben de weg geblokkeerd voor de vuilniswagens. We zijn verontwaardigd dat de overheid wel zorg draagt voor de gezondheid van atleten maar voor het welzijn van eigen burgers de ogen sluit.” Zhang voelt zich in haar mening gesterkt door het plan om op een kilometer afstand van de vuilnisbelt duizenden goedkope woningen te bouwen voor minder rijke mensen.

Volgens Zhang trad de Chinese overheid rond de Spelen hard op tegen demonstranten uit angst voor gezichtverlies. Maar de bewoners van Changying zijn niet bang voor vergeldingsacties van de politie. Volgens buurtbewoner Yan Zhiwei treedt de overheid niet zo snel op tegen de mondige hoog opgeleide middenklasse. „De autoriteiten weten dat ze ons niet zo maar wat kunnen wijsmaken”, zegt Yan stellig. Zhang vult hem aan. „We zijn trots op de Spelen. Maar wij bewoners streven nu naar kwaliteit van leven. Als de situatie niet beter wordt, gaan we opnieuw actievoeren.”

De strijdvaardigheid van de bewoners lijkt tot grote nervositeit te leiden bij de plaatselijke leiders. Tientallen politieagenten en beveiligingsbeambten surveilleren voor de lange statige oprijlaan van het terrein van de vuilwerkers. Manager Sheng Xiyin van de vuilstort legt in zijn kantoor uit dat sinds een paar jaar de meest geavanceerde internationale technieken worden gebruikt om het afval te verwerken zonder schadelijke gevolgen voor lucht en bodem. „We doen wat we kunnen aan de overlast, maar in de zomer is de stank nog steeds een probleem.”

Over het chemische afval zegt Sheng aanvankelijk niets. Als het ter sprake wordt gebracht, vertelt hij dat de chemische fabriek gebruik maakt van hetzelfde terrein maar dat het management in handen is van het privébedrijf Jinzhou Anjie, dat voor vier ziekenhuizen het chemische afval verwerkt.