‘Pas 2009 minder troepen in Irak’

Hoge Amerikaanse defensiefunctionarissen hebben president Bush geadviseerd één gevechtsbrigade uit Irak terug te trekken, maar niet voor volgend jaar februari. Dat hebben zegslieden in het Pentagon gisteren laten weten.

Tot dusverre werd gerekend op snellere inkrimping van de strijdmacht in Irak nu daar het geweld aanzienlijk is verminderd. Troepenverminderingen in Irak zouden de Verenigde Staten in staat stellen meer manschappen naar Afghanistan te zenden, waar het geweld juist toeneemt. In Irak zijn nu 145.000 Amerikaanse militairen gelegerd tegen 33.000 in Afghanistan. Een gevechtsbrigade telt 3.000 tot 5.000 man.

Generaal Petraeus, topcommandant in Irak, blijft zeer voorzichtig met het verminderen van het aantal militairen in Irak uit angst de vooruitgang op veiligheidsgebied in gevaar te brengen. De situatie in Irak blijft immers wankel; het geweld eist er nog elke maand rond de 400 levens. Volgens de zegslieden pleitte Petraeus ervoor het huidige troepenpeil te handhaven tot volgend jaar juni, en is de aanbeveling één gevechtsbrigade in februari terug te trekken een compromis. President Bush zou begin volgende week zijn beslissing bekendmaken.

Eerder dit jaar werden al de vijf extra gevechtsbrigades uit Irak teruggetrokken die er vorig jaar in het kader van the surge waren heengestuurd om te proberen het grootschalig sektarisch geweld tussen sunnieten en shi’ieten te beteugelen. Deze inspanning slaagden, niet alleen door de extra troepen maar met name doordat de sunnitische rebellen uiteenvielen en een deel de aanval inzette op extremisten van Al-Qaeda-in-Irak en doordat de shi’itische militieleider Muqtada Sadr een staakt-het-vuren verordonneerde.

De kwestie van troepenterugtrekking speelt tegelijk in de onderhandelingen tussen de Iraakse regering en Washington over een akkoord dat de aanwezigheid van de Amerikaanse militairen regelt na 1 januari, wanneer het VN-mandaat van de buitenlandse troepenmacht afloopt. Het akkoord zou volgens afspraak in juli klaar zijn, maar de kwestie van immuniteit voor vervolging voor Amerikaanse militairen en de duur van hun aanwezigheid zelf blijven nog onopgelost. De Iraakse premier Maliki heeft kort geleden gezegd dat alle Amerikaanse militairen eind 2011 weg moeten zijn. De VS willen niet verder gaan dan een met een reeks voorwaarden omklede ‘tijdhorizon’. (Reuters, AP)