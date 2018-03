‘Particulier kan ook bij ons terecht’

Alsof er niets aan de hand is, hangt het schilderij De huwelijksnacht van Tobias en Sara (1668) van Jan Steen nog in het Haagse Museum Bredius. Sinds 1996 is het hier een van de pronkstukken. In dat jaar werd het schilderij, dat ooit in twee stukken was gesneden, gerestaureerd en in zijn oorspronkelijke staat hersteld. De twee delen waren lange tijd gescheiden geweest, en los van elkaar als zelfstandige schilderijen verhandeld. Het rechterdeel was in 1907 gekocht door de verzamelaar Abraham Bredius en het linkerdeel belandde in 1931 in de voorraad van kunsthandelaar Jacques Goudstikker. In de oorlog werd dit deel verkocht aan topnazi Hermann Göring. Later werd het naar Nederland teruggebracht en kwam het terecht in de collectie van het Rijk. Sinds de hereniging met het rechterdeel van het schilderij, dat eigendom is van de gemeente Den Haag, hangt het linkerdeel als bruikleen van het Rijk in Museum Bredius. Althans: tot 2006. Nederland stond toen 202 schilderijen af aan de erven-Goudstikker en daarbij hoorde ook het linkerdeel van De huwelijksnacht van Tobias en Sara. Het schilderij is sindsdien voor een deel eigendom van de erven-Goudstikker en voor een deel van de gemeente Den Haag.

Dit najaar wordt definitief over het lot van het schilderij beschikt: dan zal de Restitutiecommissie uitmaken of, en zo ja onder welke voorwaarden, het doek in Museum Bredius kan blijven hangen.

De Jan Steen-zaak is een van de vele moeilijke kwesties waarover de Restitutiecommissie nog een oordeel moet vellen. Deze commissie van zeven juristen en (kunst)historici adviseert de regering over teruggave van kunstwerken die na de Tweede Wereldoorlog in bezit kwamen van het Rijk. Vaak gaat het om kunst die door de nazi’s van Joden afhandig was gemaakt door confiscatie of gedwongen verkoop. Eind jaren negentig kwam aan het licht dat de Nederlandse staat na de oorlog in veel gevallen verzuimd had om kunstwerken terug te geven aan rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen. Dat verzuim wordt nu alsnog goedgemaakt met een ‘ruimhartig’ teruggavebeleid waarvoor de commissie-Ekkart acht jaar geleden een reeks Aanbevelingen opstelde. De Restitutiecommissie baseert al haar adviezen aan de regering op die Aanbevelingen.

Toen de Restitutiecommissie in januari 2002 met haar werk begon, was de verwachting dat ze in totaal over zo’n dertig à vijftig claims zou moeten adviseren. In drie, hooguit vijf jaar zou het hele karwei geklaard zijn, dacht men. De commissie bestaat inmiddels bijna zeven jaar en heeft tot nu toe 91 adviesverzoeken gekregen (zie kader). In 2007 besloot het ministerie van OCW om het mandaat te verlengen tot eind 2010, maar het is de vraag of alle verzoeken tot teruggave van oorlogskunst dan zijn afgehandeld.

Begin dit jaar kreeg de Restitutiecommissie een nieuwe voorzitter, de jurist Dick Herrmann (65) die onder meer vicepresident was van de Hoge Raad. Op de vraag wanneer er nu definitief een eind komt aan de teruggave van oorlogskunst, kan zelfs hij geen duidelijk antwoord geven.

Herrmann: „De slotdatum voor het indienen van claims was 4 april 2007. Maar daar kwam protest tegen en later is die datum weer ingeslikt. Alle claims die na 4 april 2007 zijn ingediend, liggen nu bij het ministerie. Die claims zijn nog niet voorgelegd aan de Restitutiecommissie omdat de regering eerst moet bepalen of ze nog onder het verruimde teruggavebeleid vallen. Het lijkt wel die kant op te gaan, maar het ministerie moet formeel nog een besluit nemen. Waarschijnlijk gebeurt dat in september. Ik verwacht dat die claims van na 4 april 2007 – het zijn er een stuk of tien – dan alsnog aan ons worden voorgelegd. Het ministerie wil ook een nieuwe deadline vaststellen voor het indienen van claims, want aan die mogelijkheid moet op een gegeven moment een eind komen.”

Herrmann vermoedt dat de Restitutiecommissie er wel in zal slagen om voor 2011 alle claims die er nu zijn te hebben afgehandeld. Maar dat betekent niet dat de commissie dan kan worden opgeheven. Want ze brengt niet alleen advies uit aan de regering over de teruggave van oorlogskunst uit rijksbezit. De commissie kan ook een uitspraak doen over claims op kunstwerken die in het bezit zijn van bijvoorbeeld lagere overheden, musea, of particulieren, maar dan alleen als beide partijen bereid zijn het advies van de commissie als bindend te beschouwen. Zoals bijvoorbeeld bij het schilderij van Jan Steen uit het Museum Bredius. De erven-Goudstikker en de Gemeente Den Haag hebben de vraag wat er met dit schilderij moet gebeuren gezamenlijk aan de commissie voorgelegd en beloofd het advies te zullen opvolgen.

Het is de derde keer dat de commissie een dergelijk bindend advies uitbrengt. Eerder dit jaar velde ze een oordeel over een claim op twee schilderijen van Jan Toorop: De Theems bij London Bridge uit Museum Boijmans van Beuningen en Het gebed voor de maaltijd uit het Zeeuws Museum. Maar het zal niet bij deze drie uitspraken blijven.

Op instigatie van het ministerie van OCW beginnen de Nederlandse musea dit najaar een grootscheeps herkomstonderzoek naar alle verwervingen van 1933 tot nu (met uitzondering van de aanwinsten tussen 1940 en 1948, die al eerder werden onderzocht). Van elk voorwerp moet worden nagegaan of het tussen 1933 en 1945 in Joods bezit is geweest. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder leiding van de Nederlandse Museumvereniging, zal minstens vier jaar duren. Er zullen ongetwijfeld voorwerpen met een beladen ‘oorlogsverleden’ worden gevonden en dat zal tot nieuwe claims leiden.

Museumvereniging-directeur Siebe Weide hoopt dat de Restitutiecommissie lang genoeg zal bestaan om ook die claims nog in behandeling te nemen: „De commissie heeft een goede methode ontwikkeld om delicate problemen op te lossen, dus ik hoop dat het mandaat na 2010 opnieuw wordt verlengd.”

Dick Herrmann: „Ik durf daar niets over te zeggen. Het kan ook zijn dat de commissie dan in afgeslankte vorm verdergaat, of dat de minister zegt: ik doe het zonder commissie. Ik weet het niet.”

De eerste vier jaar kon

de Restitutiecommissie rekenen op algemene waardering en was er nauwelijks kritiek op de adviezen. Maar na het toewijzende advies over de Goudstikkercollectie in 2006 begon dat te veranderen en nam de kritiek toe. De commissie is zich daarvan bewust. Zo wordt in het jaarverslag over 2007 gerept over ‘enige omslag in de publieke opinie’ en ‘vragen’ die in de media waren gerezen ‘over de legitimiteit van de restitutie van geroofde cultuurgoederen’.

Dick Herrmann: „Toen ik als voorzitter begon, was de publieke opinie aan het kantelen. De Goudstikkerzaak heeft daar zeker invloed op gehad. Maar ook bij die zaak staat vast dat het om onvrijwillig bezitsverlies ging door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. Dat wil ik duidelijk stellen en dat werd ook door de regering niet betwist. Maar de regering vond dat het om een afgehandelde zaak ging omdat er al eerder een rechterlijke uitspraak over was gedaan. Daar liepen de meningen uiteen. Uiteindelijk heeft de regering besloten de collectie op morele gronden terug te geven aan de familie. Ik was zelf niet betrokken bij het Goudstikkeradvies, maar ik heb wel gezien dat het voor veel misverstanden heeft gezorgd.”

Dit jaar was er kritiek op de twee bindende adviezen van de Restitutiecommissie over de schilderijen van Jan Toorop. In beide gevallen moesten de schilderijen – tegen terugbetaling van het aan de inflatie aangepaste aankoopbedrag – worden afgestaan aan de New Yorkse familie Eberstadt. Over het schilderij Gebed voor de maaltijd, waarvan het Zeeuws Museum afstand moest doen hoewel het in 1981 in goed vertrouwen was aangekocht, schreef deze krant in een hoofdartikel dat de commissie met die uitspraak ‘radicale juridische precedenten’ had geschapen. Het advies impliceert dat zelfs een koper die te goeder trouw is, niet langer zeker is van zijn bezit. „Daarmee”, aldus het hoofdartikel, „wordt ten bate van de teruggave aan nazaten van Joodse nazislachtoffers een wereldwijd geldend grondprincipe van het burgerlijk recht verlaten.”

Dick Herrmann vindt deze kritiek onterecht. Met enige wrevel zegt hij: „Het was een moeilijke afweging, waarbij de emotionele aspecten van de familie een rol speelden, maar ook het advies dat de Nederlandse Museumvereniging al eerder over dit schilderij van Toorop had uitgebracht en dat al een eind in onze richting ging. De Museumvereniging vond weliswaar dat het niet teruggegeven hoefde te worden, maar dat kwam ook doordat de familie Eberstadt toen nog niet had aangeboden om de geïndexeerde koopprijs te betalen. Later is dat aanbod wel gedaan en dat maakte veel verschil. In ons advies hebben we uitvoerig gemotiveerd waarom de goede trouw in dit specifieke geval niet voldoende was om het schilderij hier te houden, want we zijn ons ervan bewust dat er veel betekenis moet worden toegekend aan het feit dat iemand een kunstwerk te goeder trouw heeft gekocht.”

Tot nu toe hebben particuliere kunstbezitters nooit advies gevraagd aan de Restitutiecommissie, hoewel ook zij de laatste tijd geconfronteerd worden met claims op oorlogskunst. Herrmann denkt niet dat zij afgeschrikt worden door de adviezen over de Tooropschilderijen: „Als die zaken tegen Boijmans en het Zeeuws Museum de indruk wekken dat particuliere kunstbezitters die te goeder trouw zijn nu erg op hun tellen moeten passen omdat ze zomaar een claim kunnen krijgen, en de commissie dan zal beslissen dat ze hun bezit moeten afstaan, is dat een groot misverstand. Als een particulier een kunstwerk heeft waarvan blijkt dat het geroofd is van Joden, dan is het mogelijk dat zijn geweten begint te knagen. Hij moet zelf uitmaken of hij, samen met de claimant, zo’n zaak aan ons voorlegt, daartoe is hij niet verplicht. Er is nu rumoer over de wat agressieve manier waarop particulieren worden benaderd door claimanten van oorlogskunst, en door hun advocaten. Ik wil wel kwijt dat ik het uitoefenen van morele druk op particulieren die een schilderij te goeder trouw hebben verkregen, afkeurenswaardig vind, en laakbaar. Dat past niet bij onze rechtscultuur. De Restitutiecommissie is in het leven geroepen omdat de Nederlandse staat alsnog wilde goedmaken wat na de oorlog misliep met de teruggave van oorlogskunst. De staat heeft hierin dus een totaal andere positie dan meneer X of Y die in 1983 argeloos een schilderij kocht. Ja, dat geldt ook voor schilderijen uit de Goudstikkercollectie die bij particulieren terecht zijn gekomen. Door sommige claimanten wordt gepoogd om van de adviezen die wij aan de regering uitbrengen een lijn te trekken naar particuliere zaken. Dat is niet juist, want die lijn is er niet. Maar dat dit gebeurt is niet onze verantwoordelijkheid.”

Herrmann denkt dat er nog geen particuliere geschillen over oorlogskunst aan de commissie zijn voorgelegd omdat de mogelijkheid daartoe „onbekend is bij de huis-tuin-en-keukenparticulier”. „Bovendien kan het een honorabel standpunt zijn om zo’n zaak niet aan ons voor te leggen, er kunnen goede redenen voor zijn, dat moet men zelf uitmaken.”

Dit najaar zal de Restitutiecommissie niet alleen in het nieuws komen door de uitspraak over het schilderij van Jan Steen uit het Museum Bredius. Er is nog een geruchtmakende zaak waarover de commissie binnenkort een oordeel velt: de claim van de erven-Katz op 227 schilderijen uit de rijkscollectie. Die claim werd vlak voor 4 april 2007 ingediend door de Amerikaanse advocaat van de vier hoogbejaarde kinderen van de Joodse kunsthandelaar Nathan Katz. Een groot deel van de geclaimde schilderijen werd in de oorlog aan de Duitsers verkocht: onder anderen aan Hitler (59 schilderijen), Göring (15) en de kunsthandelaar Alois Miedl (91). Bij het advies zal vermoedelijk veel afhangen van de vraag of de commissie die verkopen van Katz als vrijwillig of als gedwongen beschouwt.

Bij een andere claim, waarover de Restitutiecommissie in 2005 een advies uitbracht, was eveneens sprake van schilderijen die in de oorlog door een joodse kunsthandelaar waren verkocht aan Alois Miedl. Hierover oordeelde de commissie: „Koper was de kunsthandel van Alois Miedl, een in Nederland wonende Duitser met twijfelachtige reputatie vanwege zijn kunstinkopen voor de nazitop. Mede vanwege deze omstandigheid acht de commissie niet uitgesloten dat de verkoop onder dwang tot stand was gekomen en adviseert zij tot restitutie.”

Schept dit advies geen precedent voor de uitspraak over de Katz-claim? Moet Nederland nu opnieuw een grote hoeveelheid schilderijen afstaan? Herrmann: „Over de Katz-zaak kan ik niets zeggen, we zijn daarmee nog in de onderzoeksfase. Bovendien hangt het bij elke zaak van de omstandigheden af of verkopen aan de nazi’s gedwongen waren of niet. Die vraag is soms lastig te beantwoorden. Omstandigheden die op elkaar lijken, kunnen op cruciale punten toch van elkaar verschillen. We zitten er in de commissie niet voor niets vaak lang over te delibereren.”