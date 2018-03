Paralympiërs steeds meer in beeld

. De gehandicapte atleet Oscar Pistorius in een tv-commercial van Nike, een filmpje over rolstoeltennisster Esther Vergeer op de Chinese Muur in het tv-programma Studio Sportzomer en vanaf maandag 8 september een dagelijkse uitzending op primetime, op Nederland 2, over de Paralympische Spelen. Het imago van gehandicapte sporters wordt beter. Tot voor kort was er nauwelijks aandacht voor hen, maar de laatste jaren worden ze steeds beter geaccepteerd. Hoe komt dat?

‘Professionalisering’, is een veel gehoorde verklaring. „Vroeger werden er op de Paralympische Spelen medailles gewonnen met één keer trainen in de week”, zegt Thea Limbach, chef de mission van de Nederlandse paralympische sporters, die zelf in 1984 als schaatsster deelnam aan de Winterspelen in Sarajevo. „Maar dat is niet meer zo. Gehandicaptensport is tegenwoordig ook topsport.”

Vanaf Sydney 2000 is Nederland begonnen met de professionalisering van de sporten voor gehandicapten. „We wilden dat alle gehandicapte sporters ondergebracht werden bij de reguliere bonden”, zegt Erica Terpstra, voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. „Dat is nu grotendeels gelukt.” Zo had Limbach vier jaar geleden met vier sportbonden te maken, nu met elf. „Dat is een goed teken want de gehandicapte sporters kunnen nu ook dingen opsteken van de professionals die bij de reguliere bonden actief zijn”, zegt Limbach. „Op die manier wordt er veel meer gebruik gemaakt van sportspecifieke kennis.”

Sinds november 2007 is NOC*NSF lid van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Bij de Paralympische Spelen in Peking is de sportkoepel voor het eerst geheel verantwoordelijk voor het uitzenden van het Nederlands paralympische team. De Nederlandse sportkoepel en de sportkoepels van Noorwegen en de Verenigde Staten zijn de enige die zowel de olympische als de paralympische ploeg uitzenden. „Al onze paralympiërs hebben dezelfde faciliteiten en dezelfde kleding als de olympiërs in Peking hadden”, zegt Terpstra. „Het enige verschil is dat het prijzengeld van de gehandicapte sporters nog niet gelijkgetrokken is met dat van de andere sporters. Op termijn zal dat ook gebeuren.”

Na Peking vertrekt Limbach als chef de mission. „Nu ben ik chef als vrijwilliger. André Cats, de nieuwe chef, zal er fulltime mee bezig zijn.” Cats was in Atlanta 1996 lid van het begeleidingsteam van de zwemploeg. In dezelfde periode coachte hij zwemmer Alwin de Groot, die als paralympiër vijfmaal goud won in Atlanta.

Rolstoeltennisster Esther Vergeer, de nummer één op de wereldranglijst, staat symbool voor het verbeterende imago van de gehandicapte sporters. In 1994 begon zij met rolstoeltennis. „Ik teerde toen op het geld van mijn ouders”, zegt ze. Maar vanaf 1998 werd ik steeds professioneler en ik ging internationale wedstrijden spelen, dat was niet meer haalbaar voor mijn ouders.” De tennisster en haar familie riepen een stichting in het leven. „Ik werd gesponsord door kleine bedrijfjes in Woerden (de woonplaats van Vergeer, red.) en van dat geld kon ik op reis.”

Vanaf Sydney werd alles anders. „Toen ik daar goud won, was het ineens een stuk makkelijker om sponsors te vinden. Natuurlijk moest ik daar wel nog steeds hard mijn best voor doen.” Nu heeft Vergeer onder andere Adidas, Mercedes en Ernst & Young als sponsor. „Allemaal grote bedrijven. Voorlopig ben ik nog een van de weinigen die zoveel grote sponsors heeft.”

Vergeer, de bekendste Nederlandse paralympiër, denkt dat het de komende jaren voor andere gehandicapte sporters ook makkelijker wordt om sponsors te vinden. „Maar dat heeft tijd nodig. De sporters moeten niet alleen om geld vragen maar zich gedragen als echte topsporters.” Vergeer is zeven dagen per week met haar sport bezig. „Dan gaat het om trainingen, zowel fysiek als conditioneel maar ook om het mentale gedeelte. Ook ga ik vaak op bezoek bij een voedingsdeskundige om de balans tussen spiermassa en vet te vinden.” Zo’n instelling is volgens Vergeer dé manier om de aandacht van de media te trekken. „En als de media bij ons zijn, worden we ook aantrekkelijker voor sponsors.”

Ook op tv komt meer aandacht voor gehandicaptensport. „Vroeger dacht iedereen vooral: ach, leuk voor de gehandicapten. Of: goh, dat is best wel knap. Maar nu gaat het om pure topsport en daarom besteden wij er aandacht aan”, zegt Paul Vloon, eindredacteur van het dagelijkse programma NOS Paralympische Spelen. Vier jaar geleden werd er vanuit Athene ook een tv-programma uitgezonden, een samenwerking van BNN en NOS. „Toen ging het vooral om het verhaal achter de sporter, het drama wat de paralympiër had meegemaakt. Nu richten we ons op het sporten zelf. We hebben ook achtergrondverhalen, maar het gaat om de prestaties.”

Tijdens de Paralympische Spelen van Londen (2012) hoopt Vloon op live-uitzendingen. „Nu moeten we zorgen dat ze niet meer om ons programma heen kunnen. Vanaf Londen worden we dan echt professioneel.”

Bekijk de reclame met Pistorius via nrc.nl/sport