Pakistaanse rockster duwt koffiekar door New York

Man Push Cart

Regie: Ramin Bahrani

€ 14,95

De mythe van Sisyphus, over de Griekse koning die elke dag een rotsblok een berg op moest rollen dat ’s avonds weer naar beneden donderde, was de belangrijkste inspiratiebron voor Man Push Cart (2005). Dat vertelde de Iraans-Amerikaanse regisseur Ramin Bahrani (1975) een aantal jaren geleden tijdens het Filmfestival Mannheim-Heidelberg.

De film vertelt het verhaal van een straatventer in Manhattan die ooit een rockster in Pakistan was en nu koffie en bagels verkoopt, plus pornovideo’s om zijn inkomen aan te vullen. Sisyphus en de Amerikaanse droom, de informele economie die Amerika’s wereldheerschappij overeind houdt, en het menselijke geduw en getrek om elke dag een stukje verder te komen. Het zijn grote metaforen, maar Bahrani houdt ze klein en daardoor effectief. Man Push Cart gaat verder dan zijn neorealistische stijl doet vermoeden, met echte locaties en amateuracteurs, en de bescheiden pretenties van de regisseur. De overeenkomsten met De Sica’s klassieker Fietsendieven zijn niet over het hoofd te zien. Met indrukwekkende beelden van de ontwakende stad, een ongezien New York.