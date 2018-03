Overige films

The Da Vinci Code (Ron Howard, 2006, VS). Regisseur Howard heeft zichtbaar geworsteld met het populaire boek van Dan Brown en nam zoveel mogelijk achtervolgingsscènes op. De hoofdrolspelers moeten tussendoor in razend tempo de geschiedenis van het christelijk geloof en de daarbij behorende symbolen uitleggen. Dat gaat hun niet makkelijk af. Met Tom Hanks als professor Robert Langdon en Audrey Tautou als de cryptologe Sophie. RTL4, 20.30-23.25u.

Liberty Stands Still (Kari Skogland, 2002, Can/Dui). Tweederangs thriller over de wapenindustrie. Wraakzuchtige Wesley Snipes gijzelt wapenlobbyiste Linda Fiorentino. Net5, 20.30-22-25u.

Basic Instinct 2 (Michael Caton-Jones, 2006, VS). Rijkelijk laat vervolg (na 14 jaar) op broeierige thriller van Paul Verhoeven. Verhitte inspecteur Michael Douglas ontbreekt in het bleke vervolg, maar misdaadschrijfster Sharon Stone windt deze keer een stijve Britse psychiater om haar vingers. RTL5, 22.00-0.15u.

* Munich (Steven Spielberg, 2005, VS). Spannende thriller met een boodschap. Na de bloedige gijzeling van Israëlische atleten in het olympisch dorp van München, 1972, zweert premier Golda Meir wraak. De jonge Mossad-agent Avner (Eric Bana) wordt met de opdracht belast om elf Palestijnen te liquideren. Hij voert die uit, samen met vier onwaarschijnlijk gewone mannen, maar allengs blijkt dat de opdracht belastend is, voor de mannen én voor het land dat zij dienen. Net5, 22.25-1.35u.

Zwarte Zwanen (Colette Bothof, 2005, Ned). Minder overtuigend speelfilmdebuut is soort reclamefilm over de gepassioneerde liefde tussen twee Hollanders op een verlaten Spaans strand: Carice van Houten en Dragan Bakema. Ned.2, 22.50-0.25u.