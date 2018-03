Oude The Lion speelt nog piano als een jonge hond

cd jazz

Willie ‘The Lion’ Smith & Don Ewell:Stride piano Duets

Hij speelde al piano op zeer jonge leeftijd, maar begon pas serieus de aandacht te trekken toen hij in 1939 als veertigplusser een serie solo-opnamen maakte. Een ritmisch sterke jazzpianist met affiniteit voor klassieke impressionistische muziek was iets bijzonders, vond ook Duke Ellington, die in datzelfde jaar A Portrait of The Lion schreef.

Op de onderhavige, nooit eerder verschenen, liveopnamen is The Lion al 69 maar imponeert hij nog steeds, hoewel niet steeds duidelijk is wat zijn noten zijn en die van de twintig jaar jongere Don Ewell, spelend op een andere vleugel. Maar in zijn enige stuk alleen, zijn up-tempo compositie Here comes the Band speelt hij nog als een jonge hond.

De rest van het repertoire bestaat uit bekende standards op de lijn Fats Waller-Art Tatum: Tea for Two, Georgia Sweet en On my Mind. De twee pianisten voelen elkaar heel goed aan, zodat het blijft swingen.

De vocale bijdragen van The Lion in twee stukjes zijn tenenkrommend slecht maar bij zoveel vaardig uitgevoerde ‘happy jazz’ neem je dat zonder morren voor lief.