John McCain – je zou hem bijna onderschatten. Kleurloze, saaie man, matige spreker, een gezicht van cement, een lichaam van hout. Toch zou het me niets verbazen als hij inderdaad „the next president of the United States” wordt.

Terwijl wij van de ‘oude wereld’ – en zeker niet alleen in Nederland – ons blind staarden op Barack Obama en zijn grote zalvende gaven, maakte McCain de afgelopen dagen aanstalten er met de buit vandoor te gaan. Ik zag meer eenheid in zijn kamp dan in het Democratische, waar ze elkaar de maat bleven nemen over Hillary. Er was ook meer raffinement bij de Republikeinen.

De afgelopen dagen volgde ik de redevoeringen van McCain en zijn running mate Sarah Palin. De taakverdeling tussen hen bleek perfect. Zij de bad guy die Obama op opzienbarende wijze de huid vol scheldt, hij de good guy die „met respect en bewondering” over zijn tegenstander spreekt.

Palin kan met haar agressieve directheid een doeltreffend wapen voor McCain worden. Alleen een fors schandaal, door de journalistiek opgespit uit haar verleden, zou haar dat kunnen beletten. Gebeurt dat niet, dan wordt zij voor media en volk een veel smakelijker hapje dan de grauwe partijtijger Joe Biden, die Obama zich heeft aangeschaft.

Ook ik heb veel „respect en bewondering” voor Obama, maar hoe vaker ik hem zie hoe minder ik kan geloven dat hij voldoende in staat is de witte, hardwerkende (of werkloze) gewone man en vrouw aan te spreken. Obama is een briljant predikende intellectueel, maar zijn galm zou ik niet lang kunnen verdragen als ik ’s avonds doodmoe thuiskwam na een zwaar dagje in de fabriek of op kantoor.

Zo’n rede van McCain is kalmerender voor de zenuwen. Hij sprak in korte zinnen en kleine alinea’s en gebruikte weinig retorische metaforen. Zijn stem verhief hij nauwelijks, en als hij het deed was hij niet bij machte de menigte te overstemmen. Obama zou op zulke momenten een dramatische pauze inlassen, maar McCain bleef rustig doorkwaken.

Toch bevatte de rede van McCain alle noodzakelijke ingrediënten: kritiek op de tegenstander, verzoenende geluiden, patriottisme, zelfverheerlijking en, natuurlijk, Onze Lieve Heer.

Op een nog net niet irritante manier speelt McCain tegenover Obama de kwieke, oude baas die veel beter weet wat er in de wereld te koop is dan dat begaafde jongetje, misschien wel de beste van de klas, maar helaas nog kletsnat achter de oren.

„I know how the world works”, raspte McCain. „I know the good and the evil in it (...) I have that record and the scars to prove it. Senator Obama does not.”

The scars! Eerlijk verdiend in Vietnam! Daar kunnen de jeugdpuistjes van Obama niet tegenop.

Misschien ben ik bevooroordeeld door mijn ervaringen van vier jaar geleden. Toen zat ik in verkiezingstijd in New York. In Europa werden John Kerry grote kansen toegedicht, maar vooral bij mensen van buiten New York merkte ik nauwelijks enthousiasme voor hem. Obama heeft veel meer charisma dan Kerry, maar het geheim van McCain is misschien wel dat hij op zijn eigen onhandige, maar vasthoudende manier óók charismatisch is.