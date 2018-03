Opstandige klerk in SF-filmpje

Wie wat avontuur zoekt op het Nederlands Film Festival, dat 24 september begint, kan nu al beginnen met zijn speurwerk op de virtuele tak van het festival. Terwijl in september de bekendere regisseurs hun films in Utrecht in première zien gaan, valt er op het Nederlands Online Film Festival (NOFF) ook genoeg te ontdekken. De NOFF-films dingen in een eigen internetcompetitie mee naar de hoofdprijs van 2.500 euro. Iedere film korter dan 30 minuten kan worden ingezonden, wat massaal is gedaan door de veelal onbekende regisseurs die hun vak ook dit jaar serieus hebben genomen.

Zoals te verwachten zitten er onder de inzendingen ook academiefilms, met die van Evelien Lohbeck (St. Joost Academie) als grootste traktatie. In haar speelse, Michel Gondry-achtige film Noteboek doet haar opschrijfboekje achtereenvolgens dienst als laptop, fax en tostiapparaat. Haar film-in-film bekijken we op een door haar getekende versie van Windows en YouTube. Ook haar ultrakorte Vogelvanger, waarin ze met haar duim en wijsvinger een vogel in de lucht ‘vangt’, verdraait de manier waarop we kijken.

Sommige films worden opgeluisterd door acteurs als Monic Hendrickx, Thom Hoffman en Birgit Schuurman, en zelfs het zeldzaamste genre in Nederland, de sciencefictionfilm, ontbreekt niet. In de stijlvolle kortfilm Adam van Sidney Vollmer verricht een man in een kille blauwe ruimte elke dag routineus dezelfde zestig taken op een HAL-achtige computer. Als hij op een dag zijn pillen niet neemt, gaat hij eens kritisch naar zijn leven kijken en wordt zijn steriele wereld, net als de onze, langzaam onttakeld.

Nederlands Online Film Festival: www.noff.nl