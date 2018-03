Ophef Polen over gevangenis CIA

Warschau, 5 sept. In Polen is opnieuw ophef ontstaan over mogelijke illegale CIA-gevangenissen. Volgens de Gazeta Wyborcza is het Poolse parket in het bezit van een document waarin staat dat er in de eerste helft van het decennium een CIA-gevangenis was in Polen. Het document zou eind 2005 of begin 2006 zijn opgemaakt door de Poolse inlichtingendienst. Zowel het parket als de regering weigert elk commentaar. Vorig jaar werden Polen en Roemenië er in een document van de Raad van Europa van beschuldigd illegale CIA-gevangenissen op hun grondgebied te tolereren.