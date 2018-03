Op zijn kop gezet voor ‘inspirerend effect’ Trassenheide, 5 sept.Op het Duitse eiland Usedom in de Baltische zee, is een huis geopend dat ondersteboven staat. In de kleine badplaats Trassenheide, een populaire Duitse vakantiebestemming, moet het huis een extra toeristische attractie vormen. Het huis is gebouwd om bezoekers een andere kijk te geven op het dagelijks leven, zegt de jonge Poolse ingenieur die het huis gebouwd heeft. Klaudiusz Golos zag een dergelijk huis ooit in Orlando en vond het vervreemdende effect inspirerend. Hij koos voor Duitsland – Usedom ligt vlak bij de Poolse grens – omdat in Polen al een vergelijkbaar huis staat. Foto’s AP An upside down house is seen in Trassenheide, Germany, Thursday, Sept. 4, 2008. The house was built to enable an alternative view on everyday life for visitors. (AP Photo/Frank Hormann)

