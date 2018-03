Op school en thuis leren tegelijk

De kinderen kijken hoe Frank zijn les volgt Foto Roel Rozenburg Op school en thuis leren tegelijkWebchair Ine PoppeFrank Roodenrijs (14) is langdurig ziek. Sinds kort kan hij toch lessen volgen op het Wateringse Veld College in Den Haag. Via zijn nieuwe WebChair.Frank: „Ik ben echt heel blij met die stoel. Ik hoop dat ik bij kan blijven met de lessen. Verleden jaar lag ik steeds in het ziekenhuis, dan ga je achterlopen en dat is niet leuk.”Ine: „Hoe denk je dat het zal gaan?”Frank: „Als ik me goed voel kan ik naar school, en zo niet, dan kan ik vanuit huis of het ziekenhuis toch de lessen volgen.”Ine: „Ik begrijp dat de WebChair ‘verrijdbaar’ is. Ga je dan ook naar klassenfeesten met die stoel als je ziek bent?”Frank: „Mwah... ja dat zou kunnen, dat weet ik allemaal nog niet”.Ine: „Je kunt met de stoel dansen, dan kun je een leuk meisje uitzoeken”. Frank grijnst.Ine: „En kan je ook inzoomen met de camera? En spieken?”Frank: „Dat moet ik allemaal nog uitproberen. Spieken mag natuurlijk niet en ook niet foto's maken van de leraar en die dan photo-shoppen en op het Internet zetten. Ik heb beloofd dat ik dat niet doe.”Ine: „Zijn er nog andere ondeugende dingen?”Frank: „Dat kan ik beter niet aan jou vertellen. Denk er maar over na: je zou een dvd-speler aan de stoel kunnen hangen en bijvoorbeeld actiefilms kijken”.Ine: „Je bedoelt als er in groepjes wordt gewerkt en de meester ziet het niet”.Frank: „Nou ja, ik ben best wel serieus en vind het belangrijk om bij te blijven, daar ga ik mijn best voor doen”.De kinderen kijken hoe Frank zijn les volgtFoto Roel RozenburgDe Canadese mediakunstenaar Graham Smith weet veel van elektronica. Hij is de bedenker van de WebChair: een stoel met een laptop die correspondeert met een tweede stoel in de klas.De rugleuning daarvan is een beeldscherm. Met erboven een camera: die filmt de klas.Op het beeldscherm is de WebChairgebruiker te zien. Met de WebChair kan je schoollessen volgen vanuit huis of als je in het ziekenhuis verblijft.In Nederland hebben van de 150.000 chronisch zieke kinderen er 34 een WebChair. De voordelen van de WebChair zijn:Bijblijven op schoolDe WebChair kan overal mee naartoe.Inzoomen via pijltjestoetsen om te spieken, gluren en flirten.Nadelen van de WebChair:Meekletsen met kinderen tijdens de les of iemand aanraken gaat niet.Actiefilms kijken of stiekem DVD-speler doorpluggen gaat niet.Den Haag : 1.9.2008Robotstoel voor zieken kinderen waarmee ze kunnen communiceren met de klas vanuit hun eigen huis.Frank Roodenrijs 'in' het klaslokaal.© foto Roel Rozenburg

