NEDERLANDSE FICTIE

René Appel: Weerzin. Anthos. Okt.

Misdaadroman.

Jan Brokken: In het huis van de dichter. Atlas. Sept.

Verslag van de vriendschap met pianist Youri Egorov. In november verschijnt de novelle Feininger voorbij.

Herman Brusselmans: Een dag in Gent. Prometheus. Sept.

Autobiografische roman.

Geertrui Daem: Ik bemin u bovenal. Podium. Okt.

Vijf korte verhalen.

Peter Drehmanns: Soms sloot ik mijn ogen. Contact. Okt.

Verhaal over een uit India geadopteerde vrouw en haar ghostwriter.

Anna Enquist: Contrapunt. De Arbeiderspers. Sept.

Opnieuw een roman waarin de Goldbergvariaties van Bach een rol spelen.

Herman Franke: Zoek de liefde. Podium. Nov.

Tweede deel van de doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd.

Esther Gerritsen: De kleine miezerige god. De Geus. Okt.

Roman.

Jerry Goossens: Vreeland. De Arbeiderspers. Nov.

Een faustiaanse vertelling.

Arnon Grunberg: Onze oom. Lebowski. Sept.

Roman. In november verschijnt bij Van Oorschot Karel heeft echt bestaan, over het werk van Karel van het Reve.

Kees ’t Hart: De keizer en de astroloog. Querido. Okt.

Het verhaal van een jonge arts aan het hof van Wilhelm II in Doorn.

A. F. Th. van der Heijden: Kruis en kraai De romankunst na James Joyce. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Sept.

Eerste deel in een reeks over de roman. In november verschijnt bij Querido Gentse lente, de eerste verhalenbundel van A.F.Th. in dertig jaar.

Willem Frederik Hermans: Volledige Werken deel II. De Bezige Bij. Nov.

Beschouwend werk.

Marie Kessels: Ruw. De Bezige Bij. Okt.

Roman.

Mensje van Keulen: De schriften wachten. Atlas. Sept.

Oerboek.

Yvonne Keuls: Benjamins bruid. Anthos. Nov.

Roman over een moeder-zoonrelatie.

Joke van Leeuwen: Alles nieuw. Querido. Okt.

Roman van kinderboekenschrijfster.

Tessa de Loo: Harlekino. De Arbeiderspers. Okt.

Vijftien jaar na De Tweeling een nieuwe grote roman.

Jan Van Loy: De heining. Nieuw Amsterdam. Okt.

Moderne fabel over de angst van de mens voor de buitenwereld.

Paul Marijnis. Waandag. De Arbeiderspers. Okt.

Laatste roman, postuum uitgegeven.

Hans Münstermann: Land zonder Sarah. Nieuw Amsterdam. Okt.

Roman over 1940 en de toekomst.

Arjaan van Nimwegen: De sluis. Wereldbibliotheek. Nov.

Roman waarin een moeder de waarheid zoekt van haar zoons dood.

Frank Noë: Spellbound. Ailantus. Sept.

Roman over identiteit, waan en werkelijkheid.

Chaja Polak: Tweede vader. Contact. Okt.

Roman over verdriet.

Karel van het Reve: Verzameld werk 1 en 2. G. A. Van Oorschot. Dec.

Eerste twee delen in het uiteindelijk zeven delen Verzameld werk.

K. Schippers: De hoedenwinkel. Querido. Nov.

Roman over liefde en taal.

Jan Siebelink: Suezkade. De Bezige Bij. Sept.

Eerste roman na Knielen op een bed...

Arie Storm: Het onontkoombaar eigene van de Nederlandse literatuur. Prometheus. Okt.

Essay.

Naema Tahir: Groenkapje en de bekeerde wolf. Meulenhoff. Okt.

Zeven moslimsprookjes.

Vrouwkje Tuinman: Buurvrouw. Nijgh & Van Ditmar. Okt.

Roman over het leven van mensen in een vervallen flatgebouw.

Dimitri Verhulst: Godverdomse dagen op een godverdomse bol. Contact. Okt.

Vertelling.

Dirk van Weelden: Literair overleven. Augustus. Sept.

Pleidooi voor een weerbare, bemoeizuchtige literatuur.

Christiaan Weijts: Via Capello 33. De Arbeiderspers. Okt.

Modern drama tegen de achtergrond van een stijgende zeespiegel.

Peer Wittenbols: Wespenhoning. De Arbeiderspers. Sept.

Romandebuut van toneelschrijver Wittenbols.

Poëzie

H. C. ten Berge: Hollandse sermoenen. Atlas. Okt.

Nieuwe poëzie van de winnaar van de P. C. Hooftprijs 2006.

Lord Byron: De omzwervingen van jonker Harold. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Dec.

Vertaling van het beroemde romantische gedicht Childe Harold’s Pilgrimage.

Bart Chabot: De Bril van Chabot. De Bezige Bij. Nov.

Een keuze uit het oeuvre van Chabot gekozen door Martin Bril.

Paul Claes: De Zonen van de Zon. De Bezige Bij. Okt.

Verzamelde gedichten, verschijnt tegelijk met Lyriek van de Lage Landen, een canon in tachtig gedichten.

Mahmoud Darwish: Staat van beleg. De Geus. Nov.

Verzen van de net overleden dichter.

J. A. Deelder: Tussentijds. De Bezige Bij. Okt.

Ultrakorte gedichten.

Elisabeth Eybers: Klinkklaar. Querido. Okt.

Bloemlezing met cd waarop de dichteres haar gedichten leest.

Piet Gerbrandy: Vriendinnen. Contact. Okt.

Lyriek.

W. L. Idema: Transparante tranen. Atlas. Okt.

Bloemlezing met klassiek Chinese liefdespoëzie.

Rutger Kopland: Toen ik dit zag. G. A. Van Oorschot. Nov.

Na vier jaar weer een nieuwe dichtbundel van Kopland.

Ed Leeflang: Gaandeweg. De Arbeiderspers. Nov.

De laatste gedichten van Leeflang.

Marcel Möring: Reinigingsadvies. De Bezige Bij. Nov.

Pöeziedebuut van de schrijver.

Erwin Mortier: Voor de Stad en de Wereld. De Bezige Bij. Nov.

Alle gedichten tot dusver.

Leonard Nolens: Woestijnkunde. Querido. Nov.

Nieuwe poëzie.

Willem Jan Otten: Welkom. G. A. Van Oorschot. Nov.

Lyrische ‘gedachtepoëzie’.

Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries: 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben. Meulenhoff. Nov.

De canon van de Europese poëzie.

Alfred Schaffer: Kooi. De Bezige Bij. Okt.

Zesde dichtbundel.

Victor Schiferli: Toespraak in een struik. De Arbeiderspers. Jan.

Derde dichtbundel van de schrijver en journalist.

Simon Vinkenoog: Vinkenoog verzameld. Nijgh & Van Ditmar. Sept.

De gedichten 1948-2008.

Leo Vroman en Jan Lauwereyns. Zwelgen wij denkend rond. De Bezige Bij. Okt.

Correspondentie in poëzie etcetera.

Victor Vroomkoning: Ommezien. De Arbeiderspers. Nov.

Uitgave n.a.v. 25 jaar dichterschap

Nachoem M. Wijnberg: Het leven van. Contact. Sept.

Gedichten over leven en dood.

Driek van Wissen: Voor het vaderland weg. Nijgh & Van Ditmar. Nov.

Een keuze uit de sonnetten gemaakt als Dichter des Vaderlands.

Jan Wolkers: Verzamelde gedichten. De Bezige Bij. Okt.

Bundeling van al het dichtwerk.

Vertaalde

FICTIE

James Agee: Een sterfgeval in de familie. G. A. Van Oorschot. Nov.

Met de Pulitzer Prize bekroonde klassieker uit 1957.

José Eduardo Agualusa: De vrouwen van mijn vader. Meulenhoff. Jan.

Verhaal van een Mozambiquaanse op zoek naar haar onbekende vader.

Julian Barnes: Niets te vrezen. Atlas. Sept.

Essay over doodsangst.

Sebastian Barry: De geheime schrift. Querido. Okt.

Nieuwe roman van de Ierse schrijver van Een lange, lange weg.

Andrej Bely: Petersburg. Atlas. Sept.

Russische klassieker.

John Berger: Van A tot X. M’hoff. Jan.

Roman over liefde en verzet.

André Brink: Tweesprong. M’hoff. Jan.

Zuid-Afrikaanse memoires.

William Burroughs & Jack Kerouac: En de nijlpaarden werden gekookt in hun watertanks. Lebowski. Nov.

Gezamenlijk debuut uit 1944 van Burroughs en Kerouac.

John Cheever: De verhalen. Atlas. Sept.

Bundeling van Cheevers (1912-1982) beste korte verhalen.

Anne Enright: Het weer van gisteren. De Bezige Bij. Nov.

Bundel met verhalen over verlies.

Michel Faber: Het vuurevangelie. De Bezige Bij. Nov.

Verhaal gebaseerd op de mythe van Prometheus.

Amitav Ghosh: Zee van papaver. De Bezige Bij. Jan.

Historisch epos.

Aleksandar Hemon: De dagen van Lazarus. Meulenhoff. Nov.

Roman waarin een waar gebeurde geschiedenis verweven wordt met dat van een hedendaagse immigrant.

Zoë Heller: De idealisten. Arch. Nov.

Familieroman.

Hari Kunzru: Mijn revoluties. Pod.Sept.

Kroniek over het activistenmilieu.

Doris Lessing: De grootmoeders. Prometheus. Okt.

Bekende novelle van de winnares van de Nobelprijs voor de literatuur.

Javier Marías: Gif en schaduw en afscheid. Meulenhoff. Jan.

Slot van trilogie Jouw gezicht morgen.

Thomas More: Utopia. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Jan.

Nieuwe vertaling.

Toni Morrison: Een daad van barmhartigheid. De Bezige Bij. Nov.

Historische roman over de gevolgen van een dramatisch besluit.

Arto Paasilinna: De zomer van de lachende koeien. Wereldbibliotheek. Jan.

Een zoektocht door Finland.

Tim Parks: Dromen van zeeën en rivieren. De Arbeiderspers. Sept.

India-roman.

Marcel Proust: Tegen Sainte-Beuve Athenaeum-Polak & Van Gennep. Jan.

Prousts opmaat tot A la recherche.

Philip Pullman: Het Oxford van Lyra. Prometheus. Nov.

Fantasyverhaal dat tegelijk verschijnt met Er was eens in het Noorden.

Joseph Roth: Rechts en links.Atlas.Sept.

Roman(1929) over bedrog en politiek

Charlotte Roche: Vochtige streken. De Bezige Bij. Okt.

Openhartig verslag van seksleven.

David Sedaris: Wanneer je omringd bent door vlammen. Lebowski. Sept.

Nieuwe humoristische bundel.

Tayyib Salih: Seizoen van de trek naar het noorden. Atlas. Sept.

Klassieker uit de moderne Arabische literatuur.

Ali Smith: De eerste persoon en andere verhalen. Mouria. Nov.

Nieuwe verhalen van de Schotse.

Steve Toltz: Een fractie van het geheel. Signatuur. Nov.

Een familiegeschiedenis.

Ornela Vorpsi: Gifgroen. G. A. Van Oorschot. Okt.

Tweede roman van de schrijfster van Het land waar je nooit sterft.

Geschiedenis

Wim Blockmans: Karel V Keizer van een wereldrijk. Omniboek. Sept.

Het leven van deze machtige keizer en de gevolgen van zijn beleid.

Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker: De geschiedenis van Nederland in twaalf moorden. Contact. Sept.

Vaderlandse geschiedenis aan de hand van moord en doodslag.

Geert Buelens ea.: België, een parcours van herinnering. Bert Bakker. Okt.

Verschillende auteurs op zoek naar lieux de mémoire van België. Twee delen.

Michael Burleigh: Bloed en woede. De Bezige Bij. Jan..

Een culturele geschiedenis van het terrorisme.

Ian Buruma: De uitvinding van Japan. De Bezige Bij. Okt.

De wording van Japan.

Anne Doedens en Henk Looijenstein (bez.): Op jacht naar Spaans zilver. Verloren. Nov.

Over grote kapersactie in 1623-1626.

Wim van den Doel: Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee, vanaf 1800. Bert Bakker. Jan.

Deel in een reeks.

Hans Magnus Enzensberger: De eigenzinnigheid van Hammerstein Over de weigering van de hoogste Duitse militair voor Hitler te capituleren. Cossee. Okt.

Dramatische familiegeschiedenis.

Fik Meijer: Bejubeld & verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Nov.

Typen helden nader bekeken.

Cees Fasseur: Juliana & Bernard. Het verhaal van een huwelijk. Balans. Nov.

Eerste twintig jaar van het huwelijk.

S. Groenveld ea.: De Tachtigjarige Oorlog. Walburg Pers. Okt.

Overzichtswerk.

Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz (red.): Duitse frontsoldaten 1914-1918. Atlas. Nov.

Ooggetuigenverslagen.

William I. Hitchcock: De bittere weg naar de vrijheid. Bert Bakker. Okt.

De bevrijding van Europa, 1945.

Tom Holland: De gang naar Canossa. De westerse revolutie in de elfde eeuw. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Jan.

De wortels van het moderne Europa.

Richard Holmes: De tijd van verwondering. Contact. Jan.

Het verhaal van de ontdekking van de moderne wetenschap.

Steven Johnson: Londen, spookstad. Meulenhoff. Okt.

Geschiedenis van de cholera-epidemie in de zomer van 1854.

IanKershaw:Keerpunten.Spectrum Okt

Tien beslissingen die de loop van de Tweede Wereldoorlog veranderden.

Tobias Kniebe: Operatie Walküre. Het drama van 20 juli 1944. Cossee. Jan.

Reconstructie van de voorgeschiedenis van de aanslagen op Hitler.

Jona Lendering: Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Nov.

Een nieuw licht op de Europese intellectuele geschiedenis.

Fred van Lieburg: Een eiland na de Reformatie Schouwen-Duiveland 1572- 1700. Bert Bakker. Jan.

Lokale religiegeschiedenis.

Christopher Lloyd: Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Nw A’dam. Okt.

De geschiedenis van onze planeet.

Gavin Menzies: 1434. Het jaar waarin China de Italiaanse Renaissance deed ontbranden. Ambo. Sept.

Nieuw licht op de Renaissance.

Marco Mostert: In de marge van de beschaving De geschiedenis van Nederland 0-1100. Bert Bakker. Jan.

Nieuw deel in de reeks ‘De geschiedenis van Nederland’.

Herman Obdeijn en Marlou Schrover: Komen en gaan. Prometheus. Okt.

Overzicht van vier eeuwen integratie.

Marcel van Ool: Het verlangen naar buiten. Nieuw Amsterdam. Okt.

De Nederlandse geschiedenis van het buitenleven.

Ronald Prud’homme van Reine: Opkomst en ondergang van Nederlands gouden vloot. De Arbeiderspers. Nov.

Via zeeschilders een blik op de 17de-eeuwse scheepvaartcultuur.

John Rabe: De goede nazi van Nanking Hoe één man tweehonderdduizend Chinezen redde. De Bezige Bij. Sept.

Dagboek van een nazi in China.

Alex Ross: De rest is lawaai. Luisteren naar de twintigste eeuw. Ambo. Sept.

Bestseller over muziek tegen de achtergrond van de geschiedenis.

Timothy W. Ryback: Hitlers privébibliotheek. Balans. Okt.

Hitlers intellectuele wereld en persoonlijke ontwikkeling aan de hand van zijn boeken.

Paul de Schipper: De slag om de Oosterschelde. Atlas. Okt.

De sociale geschiedenis achter de stormvloedkering.

Robert Stiphout: De bloedigste oorlog. L. J. Veen. Sept.

Het verhaal van de Nederlandse militairen in Korea (1950-1953).

Marijke van der Wal en Cor van Bree: Geschiedenis van het Nederlands. Spectrum. Okt.

Vernieuwde uitgave over de geschiedenis van onze taal.

Filosofie

Hans Achterhuis: Met alle geweld. Lemniscaat. Okt.

Wijsgerige studie over de vele verschijningsvormen van geweld.

Alain de Botton: Een lied voor de arbeid. Atlas. Nov.

Botton over het plezier van werk.

Jan Knol: Spinoza’s intuïtie. Voor hen die niet meer geloven. Wereldbibliotheek. Okt.

Theoloog Knol over Spinoza’s verdeling van drie soorten kennis.

Piet Meeuse: Wind. Lemniscaat. Sept.

Dagboekachtige notities, lyrische beschrijvingen, gesprekken, verhalen.

Jos de Mul: Database delirium. Lessen in culturele verwarring. Bert Bakker. Okt.

Gevolgen van de cut & paste- cultuur.

Russell Shorto: De botten van Descartes. Mouria. Dec.

De strijd tussen geloof en rede aan de hand van de reis van de beenderen van de Franse filosoof.

Peter Sloterdijk: Het heilig vuur. Boom. Okt.

Analyse over de strijd tussen jodendom, christendom & islam.

Kunst

Paul Begheyn: Autobiografische herinneringen van Jan Toorop. Waanders.dec.

Gedetailleerde schetsen van het vroege leven van de kunstenaar.

Julian Bell: Spiegel van de wereld. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Sept.

Eigenzinnige geschiedenis van de beeldende kunst.

Hans den Hartog Jager: Dit is Nederland. In tachtig meesterwerken. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Nov.

Persoonlijke canon van schilderijen van de 15de tot en met de 21ste eeuw.

Peter Hecht: 124 Jaar openbaar kunstbezit / Met steun van de Vereniging Rembrandt. Waanders. Sept.

Over de vereniging die verantwoordelijk is voor de verwerving van honderden kunstwerken.

Annemieke Hoogenboom en Jan Stroop: De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808. TOTH. Okt.

Unieke bron voor het alledaagse leven in Amsterdam.

Nicolaas Matsier: Het bedrogen oog. De Harmonie. Nov.

Literaire visie op de trompe-l’oeuil.

Ariane van Suchtelen e.a.: Hollandse stadsgezichten uit de Gouden Eeuw. Waanders. Okt.

Overzicht van een bij uitstek Hollandse schilderkunstig genre.

Actueel

Joost Baneke: Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen. Bert Bakker. Nov.

Onderzoek naar dat intense gevoel van onbehagen bij de mens.

Pierre Bayard: Hoe te praten over boeken die je niet hebt gelezen. De Geus. Sept.

Essay.

Tim Berkhead: De wijsheid van vogels. De Bezige Bij. Nov.

Een geïllustreerde geschiedenis van de ornithologie.

Sanne Bloemink: Hypermama. Meulenhoff. Okt.

Analyse van modern moederschap.

Frits Bolkestein: Overmoed en onverstand Beschouwingen over politiek. Bert Bakker. Nov.

Bundeling van artikelen, interviews.

Khalid Boudou&Oscar van Gelderen Wij hebben altijd gelijk. Querido. Jan.

Pamflet.

Ian Buruma: Het circus van Max Beckmann en andere essays. Atlas. Nov.

Een selectie van essays over kunst, politie en maatschappij.

Andrea Camilleri: Het ABC van de mafia. Nieuw Amsterdam. Nov.

Maffiawoordenboek.

Bette Dam: Expeditie Uruzgan. De weg van Hamid Karzai naar het paleis. De Arbeiderspers. Okt.

Een reconstructie.

Martine Delfos: Waarom mannen en vrouwen verschillend én hetzelfde zijn. Over mannen, vrouwen en voorkeursgedrag. Bert Bakker. Sept.

Een analyse.

Edo Dijksterhuis (red.): Slimme steden. Business Contact. Nov.

Bundeling van de serie verschenen in Het Financieele Dagblad.

Patrick van der Duin, Rob de Graaf & Ton Langeler: Innovatie uit de polder Hoe Nederland kan vernieuwen. Business Contact. Jan.

Een pleidooi voor meer ondernemerschap, beter samenwerken en inzetten van innovatieve ICT-systemen.

Bram Enning: De oorlog van Bastiaans De LSD-behandeling van het kampsyndroom. Augustus. Nov.

Het verhaal van de strijd van psychiater Prof. dr. Jan Bastiaans (1917-1997) voor zijn omstreden methode.

Johan Faber: Wat bezielde Volkert van der G. Nijgh & Van Ditmar. Okt.

Onderzoek naar de mens achter de moordenaar van Pim Fortuyn.

Hans Feenstra en Willem Wansink: Zo gaat het in de zorg. Atlas. Okt.

Kritische analyse van ons zorgstelsel.

Thomas L. Friedman: De toekomst is groen. Nieuw Amsterdam. Sept.

Een nieuwe aanpak op de klimaatveranderingen.

Isabel Fonseca: Begraaf me rechtop. Omzwervingen van de Roma in Europa. De Bezige Bij. Jan.

Het verhaal van de zigeuners, de laatste nomaden van Europa.

Bas Haan: De Deventer moordzaak. Het complot ontrafeld. Nw Amsterdam. Jan.

De feiten achter de moord op de weduwe Wittenberg.

Bas Heijne: Betrokkenheid. De Bezige Bij. Jan.

Essay over een zinvolle houding in onze samenleving.

Pieter Hilhorst: Ongecensureerd. Lemniscaat. Okt.

Historische toespraken.

Robert Huxley (red.): De grote natuuronderzoekers. Becht. Nov.

Rijk geïllustreerde uitgave met portretten van bekende en minder bekende wetenschappers.

Simon Knepper en Johan Kortenray (red.): De vertrouwencrisis. M’hoff.Nov.

Essayisten over de achterdocht en lichtgelovigheid in Nederland.

Guus Kuijer: Waarom kinderen wel cowboytje maar nooit Jezusje of Mohammedje spelen. Querido. Sept.

Pamflet.

Paul van Liempt: De Nederlandse droom Van Mavo tot professoraat. De Arbeiderspers. Sept.

Persoonlijke verhalen van mensen aan de top over hun schoolopleiding.

Haruki Murakami: Waarover ik praat als ik over hardlopen praat. Atlas. Jan.

Murakami over de invloed van de loopsport op zijn leven en werk.

Loretta Napoleoni: Schurkeneconomie. Nieuw Amsterdam. Okt.

Econome over de donkere kanten van het kapitalisme.

Susan Neiman: Morele helderheid. Goed en kwaad in de 21ste eeuw.Ambo.Sept

Een pleidooi voor een herwaardering van het morele denken.

Warna Oosterbaan en Hans Wansink: De krant moet kiezen. Prometheus. Sept.

Analyse over de toekomst van de kwaliteitsjournalistiek.

David Owen: Zieke wereldleiders. Nieuw Amsterdam. Sept.

Over politieke leiders die een overmoedsyndroom ontwikkelden.

Carla del Ponte: Mevrouw de aanklager. De Bezige Bij. Sept.

Memoires van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal.

Riemer Reinsma: Namen op de kaart Oorsprong van de geografische namen in Nederland en Vlaanderen. Atlas. Okt.

Overzichtswerk.

Graham Robb: De ontdekking van Frankrijk. Atlas. Okt.

An Englishman in Paris – and beyond.

Marc G. M. van Roosmalen: Blootsvoets door de Amazone. B.Bakker. Sept.

Een visie op de natuur.

Jeffrey D. Sachs: Welvaart voor de wereld. Economie voor een overbevolkte planeet. Business Contact. Okt.

Een koerswijziging.

Mineke Schipper: Na ons de zondvloed. Bert Bakker. Dec.

Mythische verhalen over het einde van de wereld.

Stephen Snelders en Frans J. Meijman. De mondige patiënt. Bert Bakker. Jan.

Een geschiedenis.

Morgan Spurlock: Waar is Osama bin Laden in godsnaam? Arbeiderspers. Sept

Producent en regisseur van Super Size Me over terrorisme.

Raymond Tallis: Van oor tot oor. Meulenhoff. Nov.

Analyse naar alledaagse zaken die zich afspelen in ons brein.

Aschwin Tenfelde: Het vrouwenorgasme, de mannentepel en andere aangename zaken. Contact. Sept.

De laatste inzichten van de biologie.

Louis Theroux: De wonderlijke reünietour Reizen door de subculturen van Amerika. De Arbeiderspers. Nov.

Documentairemaker Theroux op bezoek bij tien van zijn geïnterviewden.

Paul Theroux: De grote spoorwegcarrousel retour. Atlas. Okt.

Dertig jaar na De grote spoorwegcarrousel opnieuw per trein door Azië.

Ed van Thijn: Kroonprinsenleed. Augustus. Okt.

Over buitenlandse en binnenlandse opvolgers in de naoorlogse politiek.

Vatsyayana: Kamasoetra. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Nov.

Vertaling uit het Sanskriet.

Peter Vermaas: In God We Trust. Geloven in Amerika. Ambo. Sept.

Een zoektocht naar de rol van religie.

Jaffe Vink: Hollandse stellingen. Augustus. Sept.

Essays.

Frank Visser: Onze buren. Balans. Sept.

De rijdende rechter over burenruzies.

Joost Zwagerman: Hitler in de polder & Het verlangen moslim te zijn. De Arbeiderspers. Okt.

Pamflet over de morele verwarring onder de Nederlandse culturele elite.

Biografie

Adrian Desmond en James Moore: Darwin. Nieuw Amsterdam. Nov.

Darwin en de tijd waarin hij leefde.

Patrick French: V. S. Naipaul. Atlas. Jan.

Geautoriseerde biografie.

Gerald Martin: Gabriel Garciá Marquez. Meulenhoff. Nov.

Leven en werk van de schrijver.

Peter Longerich: Heinrich Himmler De Bezige Bij. Nov.

Het leven van Hitlers handlanger op basis van nieuwe bronnen.

Clare Longrigg: Capo di capi. Meulenhoff. Okt.

Portret van ‘s werelds machtigste maffiabaas.

Ploutarchos: Beroemde Romeinen. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Sept.

Twaalf biografieën in één band.

Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden. Atlas/Houtekiet. Okt.

Over schuld en boete.

Hella Sammartino: Van lichtmatroos tot schrijver. Atlas/Houtekiet. Okt.

Het levensverhaal van Jan de Hartog.

Wim Willems: Tjalie Robinson. Bert Bakker. Sept.

Bewogen leven van een Indoschrijver.

Marja Vuijsje: Joke Smit. Atlas. Okt.

Beschrijving van het leven van de in 1981 overleden feministe.