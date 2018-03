Ononderbroken bidden

Een belangrijk verschil tussen het christelijk geloof en new age is dat het eerste ervan uitgaat dat de mens slecht is en het tweede dat de mens goed is. Dat is ook meteen het grootste nadeel van new age: het is een sentimentele kijk op de mens van tante Betje in dromenland. Als slechtheid wordt ontkend, gaan mensen het onderdrukken of erover liegen, beide met nare gevolgen. Inhouden en oppotten veroorzaken verrassende en venijnige explosies en in liefbedoelde sekten en allerhande utopische gemeenschappen is dat vaste prik.

Godsdienst zou je cynisch kunnen noemen. Volgens het christelijke geloof is de mens namelijk gevallen (slecht), maar kan gered worden. Religies weten hoe slecht wij mensen zijn en geven daarom strenge regels: naast de tien geboden en de zeven hoofdzonden kent het christendom regelmatig bidden en voor elke maaltijd dankzeggen.

Hoewel de Koran er niet van uitgaat dat de mens tot alle kwaad geneigd is, kent ook de islam de tien geboden en andere voorschriften, zoals dat moslims elke dag vijf keer moeten bidden. De gedachte daarachter lijkt zo de goede boodschap erin te stampen.

Helaas, de Bijbel en de Koran hebben gelijk. We moeten constant door onszelf (de beste manier in dit tijdperk van eigenwijs individualisme) eraan herinnerd worden om het goede te doen. Dan is de kans het grootst dat we dat daadwerkelijk zullen doen. De Engelse schrijver Samuel Johnson zei over deugdzaamheid: „Mensen moet het geleerd worden maar er veel vaker aan herinnerd worden.”

Net als dieren worden we continu gebombardeerd door signalen van ons instinct. Ik heb honger, dus dat ga ik opeten, niet goedschiks dan wel kwaadschiks. Ik vind die persoon geil, hup, ik spring erbovenop. Mijn man wil geen kinderen, nou, dan maar stiekem. Hij doet me kwaad, ik doe kwaad terug. Iedereen heeft die mening, oké, ik dan ook maar. Geen geduld, ik wil het nú! Deze overlevingssignalen geboren uit doodsangst zullen nooit ophouden, dus ontken ze niet, maar luister ernaar en kies daarna met je gezonde verstand de goede oplossing.

Het goede doen, een essentieel onderdeel van spiritualiteit, is ons zo wezensvreemd dat we ons dat elke dag, elk uur moeten voorhouden. Dat bedoelt de Bijbel met ononderbroken bidden. Elk uur dat we ons hier niet bewust van zijn gaat het 100 procent zeker fout.

Televisiemaker François de Waal is op zoek naar no-nonsense spiritualiteit.