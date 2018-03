OM onrechtmatig met tapgesprekken

Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onrechtmatig om met vertrouwelijke, afgeluisterde gesprekken tussen verdachten en advocaten. Dat stelde de rechtbank in Den Haag woensdag vast, zo werd gisteren duidelijk. Volgens de rechtbank is het afluisteren van dit soort tapgesprekken door een opsporingsambtenaar en een officier van justitie op zich niet strafbaar. Maar in de praktijk gebeurt dit door politiemensen en aanklagers die inhoudelijk betrokken zijn bij het onderzoek waarvoor wordt afgeluisterd. En dat mag niet, concludeert de Haagse rechtbank.