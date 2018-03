nrcboeken.nl

Gouden Uil: oude regels, nieuwe jury

De organisatoren van de Vlaamse literatuurprijs De Gouden Uil zien af van hun voornemen om de regels van de prijs te wijzigen. Vorige maand werd bekend dat uitgevers nog maar een beperkt aantal boeken voor de prijs zouden mogen inzenden, wat een storm van protest opleverde. De uitgever van Marc Reugebrink, dit voorjaar winnaar van de prijs, zei dat hij bij een quotum Reugebrink wellicht niet had ingezonden.

Wel krijgt de Gouden Uil een geheel vernieuwde jury, onder voorzitterschap van Guy Mortier, de voormalige baas van Humo. Reden daarvoor is een combinatie van de ‘overvolle beroepsagenda’ van enkele juryleden en een ‘veel bredere vernieuwingsoperatie’ met betrekking tot de anderen. Ook is de timing van de Gouden Uil aangepast: de longlist is afgeschaft, de shortlist komt half maart en de uitreiking vindt eind april plaats. (DL)

Nieuwe roman Orhan Pamuk verschenen

In Turkije is dan toch het lang aangekondigde en vaak uitgestelde nieuwe boek Masumiyet Müzesi (Het museum van de onschuld) van Orhan Pamuk verschenen. Na de verschijning in het Turks is het boek sinds gisteren ook beschikbaar in het Duits (Das Museum der Unschuld). Het is de eerste keer dat een Turkse roman vrijwel gelijktijdig met de Duitse versie verschijnt. Dit najaar zou Het museum van de onschuld in meer dan 30 talen worden gepubliceerd. De Duitse editie speelt in op de Frankfurter Buchmesse, waar Turkije dit jaar de eregast is en waar Pamuk waarschijnlijk de leider van een delegatie van Turkse auteurs zal zijn.

Het museum van de onschuld is een liefdesverhaal dat gebaseerd is op herinneringen die een aantal alledaagse voorwerpen bij Pamuk opwekken. Het vertelt het verhaal van de rijke Kemal die een passie opvat voor een vrouw uit de lagere middenklasse, een verre verwant van de man. Pamuk reisde voor zijn research langs diverse musea. Het project liep veel vertraging op, onder meer door de talloze lezingen die Pamuk na zijn Nobelprijs gaf. De Nederlandse vertaling van het boek verschijnt volgende zomer bij De Arbeiderspers. (DL)

Orkaan New Orleans

Vier dagen na de orkaan Katrina stond Ray Nagin, de burgemeester van New Orleans, veel te lang onder de warme douche van de Air Force One. Het zou kenmerkend zijn voor zijn onzorgvuldigheden na de ramp, die door historicus Douglas Brinkley worden opgesomd in The Great Deluge (William Morrow, 2006). De dieren in The Louisiana Society for the Prevention of Cruelty of Animals waren beter voorbereid op de orkaan dan wie ook, stelt Brinkley.

Behalve Nagin moet ook George Bush het ontgelden. ‘Zelden belandde een president zo snel op de schroothoop van de geschiedenis als Bush na Katrina,’ schrijft Jed Horne in Breach of Faith (Random House, 2006).

Tot een vergelijkbare conclusie komt Menno de Galan na het lezen van What Happened. Inside the Bush White House and Washington’s Culture of Deception (Public Affairs, € 27,95) van Bush’ voormalige woordvoerder Scott McClellan. ‘Na de natuurramp in New Orleans wilde het Witte Huis de schuld voor de trage en gebrekkige reactie in de schoenen schuiven van de lokale en regionale overheden. Maar nadat de orkaan Katrina New Orleans onder water had gezet was het verschil tussen de boodschap (geruststellend, positief) en de werkelijkheid volgens McClellan groot. Na deze dodelijke eerste zomer van zijn tweede termijn was een grote meerderheid van de bevolking definitief op Bush uitgekeken’ (Boeken 22.08.08). En dat voor een president die optimisme eist en realisten wegzet als veredelde pessimisten, zoals Robert Draper in Dead Certain (Free Press, € 26,-) schrijft. ‘Zijn gebrek aan nieuwsgierigheid naar en interesse in binnenlandse (orkaan Katrina) en buitenlandse (Irak) gebeurtenissen camoufleert hij door zich voor te doen als een Reaganeske optimist: alles zal goed komen’ (Menno de Galan, Boeken 02.11.07) (TJ)

Literaire helden in het Letterkundig Museum

Op zondag 14 september houdt het Nederlandse Letterkundig Museum de Dag van de Literaire Held. In navolging van verkiezingen van de Grootste Nederlander of het Beste Nederlandse Boek, wordt op zoek gegaan naar het meest geliefde literaire personage. ‘Gaat de eer naar Reinaert de vos, Eline Vere of Frans Laarmans? Of misschien toch naar Olivier B. Bommel?’, zo vraagt het museum zich af. Schrijvers Nelleke Noordervliet, Kees ’t Hart, Saskia de Jong en Bart Moeyaert vertellen vervolgens over hun held en waarom die voor hen zo dierbaar is. (DL)

Schoon Schip

Overal in Nederland en Vlaanderen bestaan groepjes mensen die eens in de zoveel tijd samenscholen om hun ‘literaire tijdschrift’ de wereld in te kunnen sturen. Oplagecijfers doen er eigenlijk niet toe (de blaadjes zijn amper verkrijgbaar), het gaat er vooral om dat het blijft bestaan.

Schoon Schip is een goed voorbeeld van zo’n klein tijdschrift. De schrijffouten in het nummer dat de redactie kreeg toegezonden zijn bijvoorbeeld met pen verbeterd (niet eens met Tipp-ex) en inhoudelijk gezien is, nou ja, veel kopij welkom. Artikelen kunnen net zo goed gaan over Drentse literaire cafés als over Luis Buñuel, en ook is er ruimte voor een uitgebreid verslag van een reis door China. Of men in China nog steeds heel rare dingen eet, dat heeft Schoon Schip voor ons uitgezocht.

Verder een interview met Librisprijs-winnares D. Hooijer, waarin ze zich laat ontvallen dat haar verhalen clous als ‘punaises’ bevatten, terwijl de clous bij andere schrijvers eerder zijn te typeren als ‘spijkers’. (SK)

www.exponto.nl

Goran Saric, een Bosnische schrijver en vertaler, piekerde wekenlang hoe hij ‘mevrouw Helderder’ in het Bosnisch moest vertalen. Hij kwam uiteindelijk tot het woord cistunica, dat staat voor ‘vrouw met smetvrees’. Mevrouw Helderder is een personage uit Annie M. G. Schmidts Otje, en Saric koestert al jaren een grote liefde voor het boek, nadat hij eind jaren negentig zijn thuisland ontvluchtte en in Nederland in aanraking kwam met het werk van Schmidt. Vijf jaar na zijn aankomst in Nederland had hij van zowel Otje als van Pluk van Petteflet vertalingen gemaakt.

Op www.exponto.nl tal van artikelen over en vooral van mensen als Saric. De site is namelijk het platform ‘voor buitenlandse journalisten en schrijvers in diaspora’ en biedt onder andere (foto)reportages, filmpjes en gedichten waarin in Nederland woonachtige buitenlandse schrijvers hun licht kunnen laten schijnen over het land van herkomst én over Nederland. (SK)

