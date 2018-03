Deze week in nrc kookt maakt Janneke Vreugdenhil frozen yoghurt. „IJs dat niet is geroerd tijdens het bevriezen en waar geen eieren in zitten mag officieel geen ijs heten. Daarom noem ik het gewoon frozen yoghurt”, zegt Vreugdenhil.Ook op nrc.tv: nrc rocks The Verve en kamatube het Accidentisme.

nrc.tv is te zien via nrc.tv, nrc.nl en nrcnext.nl