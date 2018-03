Nigeria koppelt hiv-patiënten aan elkaar

De autoriteiten in het islamitische noorden van Nigeria koppelen met hiv besmette mannen en vrouwen aan elkaar in een poging de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ten minste zeventig stellen zijn de afgelopen weken met elkaar in de echt verbonden, aldus de autoriteiten in de deelstaat Bauchi waar de shari’a, het islamitische recht geldt. Het gebruik van condooms wordt er niet aangemoedigd.

Het huwen van twee personen die reeds hiv dragen, verkleint de kans op besmetting van niet-geïnfecteerde personen, zo redeneren de autoriteiten in Bauchi. Daarnaast zouden besmette inwoners uit hun sociale isolement worden gehaald.

De huwelijken worden onder strikte geheimhouding gearrangeerd. Geïnteresseerde mannen en vrouwen worden tijdens bemiddelingssessies aan elkaar voorgesteld.

Experts van de Verenigde Naties op het terrein van aidsbestrijding waarschuwen voor de nieuwe methode om aids te voorkomen. Partners kunnen verschillende varianten van het virus dragen die tot nieuwe gevaren kunnen leiden. En omdat beide partners besmet zijn groeit de kans dat hun kinderen dubbel wees worden. „Wij adviseren mensen condooms te gebruiken”, aldus Warren Naamara van UNAids.

Circa 3 procent van de 140 miljoen volwassenen Nigerianen – zo’n 2,4 miljoen mensen – is naar schatting hiv-besmet. (BBC)