Nieuwe energielabels maken onderscheid in woningtypes

Rotterdam. Het energielabel voor woningen wordt vanaf komend jaar vernieuwd. Vanaf 1 januari moet het label direct laten zien om welk type woning het gaat. Zo kunnen kopers en huurders gemakkelijker vergelijken. Met deze aanpassing komt minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) tegemoet aan kritiek van onder meer Vereniging Eigen Huis (VEH). Die constateerde dat een goed geïsoleerd hoekappartement een beter label kan krijgen dan een tussenwoning in hetzelfde complex. De organisatie concludeerde dat het energielabel onduidelijk en onder de maat was. Vogelaar constateert nu, zo stelde zij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer, dat het energielabel onterecht de suggestie wekt dat er een absolute waardering is van de energiezuinigheid van een woning. Het gaat om een relatieve waardering. Door het woningtype op het label af te beelden kunnen kopers en huurders gemakkelijker woningen van hetzelfde type met elkaar vergelijken.