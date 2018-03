Op het filmfestival van Venetië is Pescuit sportiv (‘Sportvissen’, ofwel Hooked) van de Roemeen Adrian Sitaru (37) een van de beste films. Het verhaal is simpel: een vrouw gaat met haar minnaar picknicken op het platteland. Onderweg rijden ze een meisje aan. Ze nemen haar uit schuldgevoel mee en dan begint het meisje – een prostituee, maar ogenschijnlijk heel onschuldig – te manipuleren. Zelfs daarvan vraag je je eerst af hoe bewust ze dat doet en in hoeverre de geliefden door hun opgestapelde schuldgevoelens tot bepaalde uitlatingen komen.

Niemand is eerlijk tegen elkaar, zelfs niet over de meest basale kwesties. De dag eindigt grimmig, maar dat betekent niet dat er niet gelachen kan worden; Sitaru heeft een subtiel en venijnig gevoel voor humor dat Hooked de lucht geeft die bij soortgelijke films vaak ontbreekt.

In de tuin van de villa van de Giornate degli Autori, het festivalprogramma waar Hooked in opgenomen werd, maakt Sitaru zich los van zijn Roemeens-Franse gezelschap om een uurtje over zijn film te praten.

U plaatst de camera telkens voor het gezicht van een van de protagonisten zodat we vanuit het standpunt van die persoon kijken, zelfs nog als diegene autorijdt.

„De scène achter het stuur was een ramp voor de cameraman. Alles is gefilmd met het allerkleinste dv-cameraatje. Hij zat daar op de achterbank en hield zijn camera voor de hals van de vrouw. Hij kon niet zien wat hij filmde. Telkens als ze opzij kijkt naar haar minnaar, moest de cameraman blind meedraaien en hopen dat hij hem ook in het vizier had.”

Het is wel functioneel. De hoofdpersonen houden zoveel voor elkaar verborgen dat de subjectieve camera het beste instrument is om hun manipulaties te tonen.

„In de eerste versie van mijn scenario had ik de hele film ingedeeld in drieën, waarbij we de gebeurtenissen drie keer vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Maar dat werd een beetje saai, een beetje te veel filmhuis. Ik heb uiteindelijk zestien scenarioversies nodig gehad om hier op uit te komen. En nog maanden monteren.”

De setting van de film is heel gewoon, losjes bijna. Tegelijkertijd is de spanning tussen de personages om te snijden. Bij het eerste zou je misschien improvisatie verwachten, bij het tweede niet.

„Er is niks geïmproviseerd. Alles is precies uitgevoerd zoals het in het script stond. We hebben enorm veel gerepeteerd. Ook met de camera erbij, zodat de cameraman precies wist welke bewegingen hij kon verwachten. Bij de repetities zijn wel dingen veranderd en dialogen verbeterd. Vooral voor de jonge prostituee. De actrice, Maria Dinulescu, heeft veel geluisterd naar de stopwoordjes – ‘serieus’, ‘superspeciaal’ – en gebaren van een meisje van de make-up. Ze praat tegen de man ook anders dan tegen de vrouw. En als de camera de positie van het meisje inneemt, komt-ie net wat dichter bij de tegenspelers.”

Is het toeval dat de laatste jaren zoveel filmtalent uit Roemenië komt?

„Ik denk het wel. Het is net zoiets als in Mexico, met filmers als Iñárritu en Reygadas, al zijn ze daar oneindig veel verder dan wij in Roemenië.”

U bedankt Radu Jude, een andere jonge filmer, op de aftiteling. Steunen de jonge Roemeense regisseurs elkaar?

„Radu is een vriend, een klasgenoot van de filmacademie. Hij bedacht het basisidee voor deze film. Maar nee, we vormen geen groep, al spreken we elkaar wel, mensen als Christian Mungiu, Corneliu Porumboiu en Cristi Puiu. Puiu heeft het pad gebaand met zijn eerste film, Stuff and Dough. Iedere jonge filmmaker in Roemenië die die film zag, dacht: hé, dus zo kan het ook. Simpel, een verhaal van nu en weinig acteurs. Maar als we al overeenkomsten hebben, dan zijn daar geen afspraken over gemaakt, zoals bij de Deense dogmafilmers. Net als zij haten we ook het gebruik van filmmuziek. Maar voor ons is dat een kwestie van smaak, niet van principe.”