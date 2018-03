Nazomers weer

Dit weekend en maandag vallen er enkele buien, dinsdag kan het lange tijd droog zijn. En met wat meer zon wordt het dan 20 tot 24 graden. Maar er liggen alweer buien op de loer, dus het nazomerse weer zet hoogstwaarschijnlijk niet door.

Vanavond is het regenachtig. Plaatselijk komt het misschien tot wat onweer. Met minimumtemperaturen rond 15 graden is het zacht. De zuidelijke wind is aan de kust krachtig, kracht 6. Vannacht wordt het vanuit het westen droog en klaart het iets op.

Morgen wordt zo goed als droog weer verwacht. De kustprovincies zijn het meest gevoelig voor een enkele regenbui. Verder schijnt de zon geregeld en stijgt de temperatuur naar 19 graden in het Waddengebied tot 22 in Twente en Limburg. De zuidwestelijke wind blijft stevig, rond kracht 4 en aan de kust opnieuw kracht 6.

Zondag trekt een buienstoring over het westen en noorden van Nederland. In de oostelijke provincies blijft het naar verwachting grotendeels droog. De zuiden- tot zuidwestenwind is nog steeds stevig, met kracht 3 tot 6, en de middagtemperaturen komen rond 19 graden uit.

Maandag kunnen vooral in de noordelijke provincies enkele buien vallen. Het wordt opnieuw een graad of 19 en de zuidwestelijke wind neemt in de loop van de dag af. Dinsdag zijn er zonnige perioden, maar later op de dag komen regen- en onweersbuien opzetten. Het wordt 20 tot 24 graden.