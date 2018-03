NAM onderhandelt met GDF Suez over velden in Noordzee

Amsterdam, 5 sept. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) praat met het Franse energiebedrijf GDF Suez over de verkoop van activiteiten in het Nederlandse deel van de Noordzee. Met de transactie is ruim 1 miljard euro gemoeid, zo stellen de bedrijven vandaag. De onderhandelingen zijn exclusief en betreffen langs de NOGAT-pijpleiding gelegen activiteiten als exploratie, productie en transport van olie en gas. Het gaat onder meer om deelnemingen van 30 à 60 procent in vijf producerende velden. In totaal produceren de bezittingen waarover gepraat wordt 3,3 miljoen vaten olie per jaar.