Moslim hoeft niet op te staan bij rechter

De orthodoxe moslim en advocaat Mohammed Enait hoeft niet langer op te staan voor rechters die de rechtszaal binnenkomen.

De rechtbank in Rotterdam heeft dit besluit genomen omdat Enait, eerder in opspraak omdat hij als moslim weigert vrouwen een hand te geven, stelt dat zijn geloof hem verhindert op te staan voor magistraten. „De islam leert dat alle mensen gelijk zijn.”

Enait is vorige maand beëdigd als advocaat in Rotterdam. Tijdens de behandeling van diverse strafzaken ontstonden conflicten met de rechters omdat Enait bij het binnentreden van de magistraten bleef zitten.

Volgens het Openbaar Ministerie is de handelwijze van Enait strijdig met de gedragsregels voor advocaten. Bij beëdiging belooft een advocaat namelijk „eerbied voor de rechterlijke autoriteiten”.

Het bestuur van de rechtbank sprak Enait over zijn gedrag. Hierna stelde de rechtbank een aanbeveling op die inhoudt dat advocaten uit respect voor de rechters in principe opstaan. „Maar in zeer uitzonderlijke gevallen mag de advocaat blijven zitten als diepe geloofsovertuigingen hem dat voorschrijven”, aldus een woordvoerder. Enait overtuigde de rechtbank ervan dat daar bij hem sprake van is.

Volgens de Rotterdamse hoofdofficier van justitie H. Korvinus is de handelwijze van Enait „niet de gangbare manier om eerbied te tonen”. Justitie wil van de deken van de advocaten horen „of blijven zitten binnen de gangbare regels past”, aldus een woordvoerder. De advocaten beraden zich nog op een standpunt.