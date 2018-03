Mooi slapen na lange reis naar universiteit Wuhan. Het studiejaar in Wuhan is weer begonnen. Honderden ouders slapen op matjes op de campus van de universiteit van deze Chinese stad. Ze hebben deze week hun kinderen na vaak een dagenlange reis naar de universiteit gebracht. De universiteit van Wuhan is de populairste van China, omdat die direct valt onder het ministerie van Onderwijs. Daarom wordt Wuhan gezien als opstapje naar een goede baan in de omvangrijke bureaucratie van het land. Andere reden voor de populariteit van de universiteit is het vele groen. Altijd bloeien en geuren er op de campus bloemen. Gebouwen zijn sinds 1893 elk in een eigen architectonische stijl gebouwd. Experts vinden de universiteit van Wuhan een een van de mooiste ter wereld. Foto Reuters Parents of freshmen sleep on mats laid out on the floor of a gymnasium inside a university campus in Wuhan, Hubei province, September 3, 2008. The university set out about 350 mats for parents accompanying freshmen students on their first day of school, local media reported. Picture taken September 3, 2008. REUTERS/Stringer (CHINA). CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.

