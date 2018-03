Mijn introductieweek (5) klik@nrc.nl „13 Teletubbies tijdens TIK-week.” Deze foto is ingestuurd door Stefan van Lent, van de Tilburgse Introduktie Kommissie 2008. In de rubriek klik@nrc.nl staat elke dag een lezersfoto. Volgende week is het thema: ‘Gescand!’ Verstuur de foto in jpg-formaat. Vergeet niet je naam, woonplaats en een beschrijving mee te sturen. Personen die op de foto staan moeten instemming met publicatie. Leg je hoofd onder het scanapparaat (of de kopieermachine), druk op de scan-knop en laat je ware gezicht zien. Mail het resultaat naar: klik@nrc.nl

