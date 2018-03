Met een Balkenendenorm zijn we er nog lang niet

Na lang wikken en wegen ligt bij de Tweede Kamer eindelijk een wetsvoorstel om de beloning in de publieke sector aan te pakken. Tot nu toe stond de minister van Onderwijs met lege handen als er berichten naar buiten kwamen over excessieve beloningen van bestuurders in het onderwijs. Bij de deregulering van bevoegdheden was men indertijd vergeten om over die beloning iets af te spreken. Men had het wel over een maximum van schaal 18 plus 10 procent, maar heeft dat niet vastgelegd.

De afgelopen jaren zijn we daarom geconfronteerd met bizarre salarisstijgingen, onverklaarbare prestatiebonussen en torenhoge gouden handdrukken van bestuurders in het onderwijs. Een trend die werd ingezet in het hoger onderwijs, maar al snel werd overgenomen in het mbo. Zo werden we onlangs geconfronteerd met een beloningsleidraad voor bestuurders voortgezet onderwijs die leidt tot een salarisstijging van gemiddeld 37 procent. Deze excessieve beloning is slecht voor het klimaat in een school waar met een beperkt budget gewerkt moet worden, en waar de salarissen voor docenten gematigd stijgen.

Het kabinet wil nu de salarissen aanpakken. Geen enkele bestuurder in de publieke sector zou meer dan een minister mogen verdienen. Een goed begin, maar aan de gedachten van het kabinet ontbreken ten minste drie elementen: een definitie van de beloningsonderdelen, de manier waarop de topsalarissen tot stand komen en de opwaartse druk bij de salarissen van de ‘laagvliegers’. Hier volgen enkele tips voor de minister.

Er is geen gebrek aan bestuurders van onderwijsinstellingen. Nooit worden zij weggekocht door buitenlandse instellingen. Toch hebben consultancybureaus een betonnen systeem van bestuurdersbeloningen opgezet en de salarissen voor managers fors opgedreven door te verwijzen naar een zogenaamd marktmechanisme.

Onderwijsinstellingen verzinnen steeds weer nieuwe manieren om hun bestuurders extra te belonen. Het begon met de prestatiebonussen, waarvoor iedere ratio ontbreekt. Zelfs bij tegenvallende prestaties incasseerden bestuurders hun bonus. Daarna waren het de extra pensioenstortingen, uitgesteld salaris. Nu zien we dat bestuurders die vertrekken, worden doorbetaald of een gouden handdruk krijgen. Zo kreeg een voormalig bestuurder van de Hanzehogeschool een heel jaarsalaris extra mee. De inmiddels afgetreden voorzitter van Inholland, Jos Elbers, staat na zijn vertrek nog steeds voor 178.000 euro op de loonlijst. Het kabinet zal daarom verder moeten kijken dan alleen het basisloon, zoals dat nu in de brief in de Tweede Kamer wordt beschreven.

Het kabinet maximeert wel, maar bemoeit zich niet met de totstandkoming van de salarissen. Dat blijft een afspraak tussen de raad van toezicht en het bestuur, al dan niet aan de hand van een door de werkgeversorganisatie opgestelde maar niet-verplichte beloningsleidraad. Dat wordt dus een een-tweetje tussen bestuurders onderling – de raad van toezicht wordt vaak gerekruteerd uit bestuurders van andere (onderwijs)instellingen of bedrijven, wat betekent dat bestuurders over bestuurdersbeloningen oordelen.

Terwijl de cao-lonen openbaar zijn, ontbreekt iedere democratische controle op de totstandkoming van de salarissen van de bestuurders die met publiek geld worden betaald. Medezeggenschapsraden die ernaar vragen krijgen nul op rekest. Evenmin wil men vooraf openheid geven over de beloning, het is altijd wachten tot het verschijnen van de jaarrekening, wat anderhalf jaar later kan zijn.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dan ook dat de democratische controle op het bestuurderssalaris versterkt moet worden. Raden van toezicht kunnen bijvoorbeeld voor het salaris werken met vaste modellen die ook in de cao worden opgenomen. Hoewel de AOb tegen prestatiebonussen is, kunnen die afspraken – als ze er toch komen – aan de medezeggenschaps- of ondernemingsraad worden voorgelegd. De totale salarisstijging moet in elk geval niet uitstijgen boven de normale cao-stijging. Ten slotte kan men één of meerdere plaatsen in de raad van toezicht ook laten vervullen door kandidaten op voordracht van het personeel en de verslagplicht van de raad van toezicht uitbreiden.

Ten slotte worstelt het onderwijs nog met wat de ‘laagvliegers’ zijn gaan heten, bestuurders van kleine instellingen. Ze komen overal voor, in de zorg, bij de woningbouwcoöperaties, maar zeker in het onderwijs. Door de richtlijnen voor de maximumsalarissen gaan ook deze relatief kleine scholen mee richting het maximum. Het sterkst zagen we dat bij de nieuwe beloningsleidraad voor het voortgezet onderwijs. Juist bij de kleine scholen van pakweg 1.500 leerlingen gingen de salarissen er het meest op vooruit als de school overstapt van een directiemodel naar een bestuursmodel met collegevoorzitter en raad van toezicht. Deze opwaartse druk moet ook worden ingedamd. Daarom is alleen een norm voor het maximum, de Balkenende-norm, onvoldoende.

Walter Dresscher is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond.