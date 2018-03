Mbo is slechte mix van theorie en praktijk

‘Het mbo is, precies 12,5 jaar na het ontstaan van de ROC’s, met zijn vier zogenoemd hiërarchische niveaus, zijn verschillende leerwegen en doelstellingen, zijn drempelloze instroom, zijn onduidelijke beroepspraktijkvorming, zijn onduidelijke exameneisen en zijn onduidelijke centrale regie voor het bedrijfsleven, ouders en leerlingen, behoorlijk in waarde en imago gedaald.”

Bovenstaand citaat komt uit een manifest dat vorige week is uitgebracht door het ROC Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch. Het is een hartekreet om het aanzien van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te verbeteren.

Een hartekreet die ook bestemd is voor staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) die vandaag het mbo-jaar opent.

Het is moedig van het Koning Willem I College om als een van de weinigen in ROC-land te erkennen dat het eindniveau van de hogere opleidingen achteruit is gegaan en dat hierdoor het aanzien van het mbo wordt aangetast. Voor de duidelijkheid: de meeste mbo-opleidingen worden op ROC’s gegeven.

Onderwijs aan laaggeletterden in de basiseducatie, het vormingswerk, volwassenenonderwijs, streekscholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs werden in 1996 door toenmalig minister Ritzen (Onderwijs, PvdA) samengevoegd in mammoetscholen die tegen zo laag mogelijke kosten leerlingen voor de arbeidsmarkt moesten klaarstomen.

Het onderwijs werd zoveel mogelijk op de beroepspraktijk toegesneden waardoor het algemeen vormende karakter van vooral de opleidingen op het hoogste niveau – waaronder de voormalige meao en de mts – sterk achteruitging.

Dit paste in het masterplan van minister Ritzen die met een driejarige gemeenschappelijke Basisvorming voor alle leerlingen voldoende basis dacht te hebben en tegelijkertijd leerlingen sorteerde voor een praktische of theoretische leerweg. Zo werd het vmbo het voorportaal van het ROC en werden allerlei tussenvormen en doorstroommogelijkheden naar het algemeen vormend onderwijs weggesaneerd.

Een instroom van half-geletterden uit het mbo die slecht kunnen rekenen en nauwelijks over algemene ontwikkeling beschikken, tast al jaren het aanzien van bijvoorbeeld de pabo’s aan.

In het verleden konden meao’ers gemakkelijk wedijveren met havisten en kregen zij zelfs vrijstellingen in het eerste jaar van de heao. Niveaudaling en verlies aan maatschappelijke status vormen nu een serieuze bedreiging voor de ROC’s, waar zo’n 60 procent van de jongeren tot 23 jaar van afhankelijk is.

De moeilijkheid voor ROC’s is dat zij zowel goede leerlingen moeten scholen voor een middenkaderfunctie met recht op doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs (hbo), maar ook groepen jongeren moeten opleiden die juist moeite hebben met de theoretische kanten van het onderwijs.

In het manifest wordt het interessante voorstel gedaan om de term mbo te reserveren voor het hoogste niveau en de meer praktijkgerichte opleidingen vorm te geven als Middelbare Vakopleidingen. Door de verschillen tussen deze groepen leerlingen te durven benoemen kan er een eind komen aan de verwatering van algemeen vormende vakken, en van praktijkvakken. Het is van groot maatschappelijk belang dat het mbo weer inhoudelijke overwaarde krijgt.

ROC’s hebben verder nog een belangrijke maatschappelijke taak voor leerlingen die nauwelijks onderwijs kunnen volgen, voor inburgeraars en voor het tweedekansonderwijs aan (jong-)volwassenen. Voor deze groepen moeten ROC’s wel het financiële risico nemen, maar worden zij door de wetgever gemangeld als het om de bekostiging gaat.

Dankzij het overheidsbeleid van bevordering van marktwerking in deze sector worden er nu minder uren taalles aan allochtonen gegeven, volgen minder laaggeletterden onderwijs en raakt het tweedekansonderwijs in de knel.

Het Koning Willem I College neemt zelf het initiatief tot herstel van het maatschappelijk aanzien van het mbo. Dat is loffelijk, maar het toont ook de onmacht van de wetgever aan. Het rapport-Dijsselbloem rekende af met de ideologie van de Basisvorming en het Studiehuis maar het mbo moet voor zichzelf zorgen.

Jan Drentje is historicus en was van 1996 tot 2004 voorzitter van het ROC Deltion College Zwolle.

Lees het manifest van het Koning Willem 1 College via nrc.nl/opinie.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Mbo

Het artikel Mbo slechte mix theorie en praktijk (5 september, pagina 8) meldt dat auteur Jan Drentje voorzitter van het ROC Deltion College Zwolle was. Hij was voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad van dat college.