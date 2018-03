Mag je boeken verbranden als het ijskoud is?

Dé boekverbrander van 2008 is uiteraard nu al de Nederlander Geert Wilders. Her en der op deze onvolmaakte wereld zal hij ongetwijfeld zijn bijgevallen door geestverwanten, maar die hielden zich stil, of brandden stiekem. Onze landgenoot daarentegen riep luidkeels van de daken wat er met een boek genaamd Koran zou moeten gebeuren, en kondigde alvast een desbetreffende scène aan in zijn film Fitna. Weliswaar schrok hij te elfder ure terug voor wat zelfs maar op een brand in effigie had kunnen lijken, maar dat maakt natuurlijk geen verschil. Het gaat om de intentie, onafhankelijk van de vraag of je een boek naar de brandstapel of naar de Index Librorum Prohibitorum verwijst. Wilders wilde een boek ongedaan maken: de droom van iedere boekverbrander,

John Milton, om een heel ander iemand te noemen, worstelde met de vraag of er boeken waren die eigenlijk geen beter lot verdienden. Hij was zoals bekend de auteur van het pamflet Areopagitica (1644) dat een hartstochtelijke aanklacht behelsde tegen elke vorm van censuur, en waarin het ‘doden’ van een boek – twee eeuwen vóór Heine (‘dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen’) – regelrecht werd vergeleken met de moord op een medemens. Maar gold dat voor elk boek? Milton leek te aarzelen. Hij stelde het boek als voortbrengsel van de geest bijna op één lijn met de mens als ‘voortbrengsel van de moederbuik’ – en als een vrouw een monster had gebaard was het toch begrijpelijk dat ze daar zo snel mogelijk van af wilde?

De redenering leek een beetje op die van Erasmus, die blij was met de boekdrukkunst (‘geschenk uit de hemel’) maar er meteen bij waarschuwde dat de mooiste ideeën nu wel wijd verspreid zouden worden, maar dat voortaan ook de gevaarlijke denkbeelden konden meeprofiteren. De historicus Jan Romein heeft op dat thema nog eens de wet van het Averechtse Gevolg ontwikkeld met als voorbeeld de uitvinding van het dynamiet die zegenrijk was voor de tunnelbouw, maar al gauw ook tot vreselijke terreuraanslagen leidde. Elk voordeel heb z’n nadeel, zou Johan Cruijff later samenvatten.

Milton hield tenslotte voet bij stuk. Verbieden of verbannen (dus zeker vernietigen) bleef wat hem betreft uit den boze, en hij droeg er een fraaie, bij het Verlichtingsdenken passende drogreden voor aan. Ook als een boek niet veel meer bevatte dan ‘as en afval’, betoogde hij, kon je er altijd nog je brein mee ‘polijsten’, of zeg maar verlichten. Het argument heeft in ons deel van de wereld de eeuwen overleefd. Vrijheid van drukpers is een teken van beschaving, en kan alleen begrensd worden door wetten van de democratische rechtstaat. Rikus Spithorst mag Femke Halsema openlijk dood wensen, totdat de rechter uitspreekt dat hij dat niet openlijk mag wensen. Dan kan hij op z’n mooist nog terecht in het vrijdenkerskamertje van Mark Rutte.

De beruchtste openbare boekverbranding uit de vorige eeuw was die op de Berlijnse Opernplatz (kort daarna omgedoopt tot Hitlerplatz ), drie maanden na de nationaal-socialistische machtsovername in Duitsland. In Burning Books (Palgrave Macmillan, € 29,-), geschreven door een Australische antiquaar genaamd Matthew Fishburn, komt dat evenement uiteraard aan de orde, maar meer op een cultuurfilosofische dan op een historische manier.

‘Het was nooit de bedoeling’, biecht de auteur in zijn eerste alinea ook op, ‘dat dit een boek over boekverbranding zou worden. Het begon als een veel breder project, namelijk als een geschiedenis van de symboliek van het vuur, en meer speciaal over de wijze waarop de verbeeldingskracht van vlammen gewoonlijk wordt gebruikt als een krachtige metafoor van de taal zelf.’

Prachtig om dan Fishburn te heten. Gelukkig groeide hem de new age-achtige, holistische en postmoderne hocus pocus over het hoofd, en schakelde hij terug naar het eigenlijke boek. Maar de verleiding bleef groot om er de hele wijsbegeerte van Plato via Montaigne en Nietzsche tot aan Derrida bij te halen, en er elke vorm van brand (ook een cd branden) en elke morele modaliteit (mag je bij gebrek aan verwarming tijdens een ijskoude winter je boeken verbranden?) bij te betrekken. Vermoeiend soms. Maar vaak ook vermakelijk.

Serieus is het eerbetoon van de Duitse literair-criticus Volker Weidermann, die in Das Buch der verbrannten Bücher (Kiepenheuer & Witsch, € 18,95) korte karakteristieken schreef van alle schrijvers wier boeken op die regenachtige avond van 10 mei 1933 in vlammen opgingen – 75 jaar geleden nog maar. De portretjes zijn informatief. Behartenswaardiger is de korte inleiding, omdat daarin nog eens wordt benadrukt dat de werken van Bertolt Brecht, Erich Kästner, Heinrich Mann, Arthur Schnitzler, Franz Werfel en nog 125 andere schrijvers, in 1933 niet op last van de net in het zadel geholpen machthebbers in brand zijn gestoken, maar op spontaan initiatief van de verzamelde Deutsche Studentenschaft, een aantal Duitse uitgevers en boekhandelaren, en diverse xenofobe burgercomités die allang van mening waren geweest dat er moest worden opgetreden tegen de ‘undeutsche Geist’ van de Weimar-republiek, en die nu hun kans schoon zagen.

Goebbels was ze erkentelijk. Om twaalf uur ’s nachts kwam hij nog even langs voor een dankspeechje, en daarin zei hij onder meer: ‘Toen de nationaal-socialistische beweging op 30 januari van dit jaar de macht veroverde, konden we nog niet weten dat Duitsland zo snel en zo radicaal rijp was voor de grote schoonmaak.’

Maar je schijnt 2008 niet te mogen vergelijken met 1933.