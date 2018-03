Maatschappij heeft studenten nodig

In zijn toespraak ‘Excelleren? Graag zelfs, maar wie betaalt dat?’ (nrc.next, 2 september) pleit collegevoorzitter Karel van der Toorn voor een hoger collegegeld voor studenten. Hij beroept zich hierbij op het idee dat degenen die baat hebben bij het hoger onderwijs, de studenten, hiervoor ook moeten betalen. Dit is een lichte variatie op het ‘slager op de hoek die de studie van de advocaat betaalt’-thema van de PvdA. Van der Toorn vergeet dat de maatschappij als geheel baat heeft bij hoogopgeleiden. Het streven van de regering is niet voor niets om 50 procent van de bevolking hoger op te leiden. Tegelijkertijd investeert geen enkel westers land zo weinig in zijn hoger onderwijs als Nederland.

Om de stijgende onderwijskosten op te vangen is het collegegeld sinds Van der Toorn afstudeerde al gestegen van 340 euro (of 750 gulden) naar 1.600 euro per jaar. De kosten van de transformatie van de Nederlandse economie naar een volwaardige kenniseconomie moeten niet volledig worden afgeschoven op studenten die rondkomen van 250 euro studiefinanciering per maand, en zeker niet op excellente studenten die extra hun best willen doen voor hun studie! Gelukkig voor de studenten deelt minister Plasterk deze mening.

Martijn Weeda

Voorzitter ASVA studentenunie

Amsterdam