Luie mannen

Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie en innovatie aan de Technische Universiteit Delft, vroeg zich vorige week af wat er mis mee is als iemand ervoor kiest om 30 uur per week te werken en afziet van een auto, in plaats van 55 uur te werken en in een Ferrari te rijden (Opiniepagina, 26 augustus). Ook Dick Pels, voorzitter van de links-liberale denktank Waterland, bekritiseerde het ‘overspannen arbeidsethos’ van dit kabinet. Iedereen moet de vrijheid hebben om minder te werken, vindt Pels. (Opiniepagina, 30 juni).

Het lijkt zo zinnig wat de heren te berde brengen. Maar er zijn in Nederland niet zo heel veel mensen die met 25 uur extra werken per week vijftigduizend euro netto meer verdienen, want dat is wat een beetje Ferrari op jaarbasis kost. Het modale inkomen in Nederland bedraagt negentienduizend euro netto per jaar – dat is inclusief vakantietoeslag. De werknemer in het voorbeeld van onze gelukseconoom Kleinknecht verdient maar liefst zes keer modaal.

De werkelijkheid is dat de hoge belasting- en premiedruk het gros van de mensen ertoe dwingt om allerhande laagwaardig werk zelf te doen. Van elke 100 euro extra inkomen moet 50 tot 55 euro worden afgedragen aan belasting en premies. Het is voordeliger om een dag vrij te nemen om zelf in de tuin te werken of het plafond te witten, dan om het werk uit te besteden aan een derde, die al gauw 20 euro of meer per uur zal rekenen. Nederland is – noodgedwongen – een land van doe-het-zelvers. Een goede nanny is óf onvindbaar, óf onbetaalbaar. Daarom zien we zoveel hoogopgeleide vrouwen suffig heen en weer pendelen tussen een armetierig deeltijdbaantje en de schoolpoort.

Pels en Kleinknecht zullen zich wel afvragen wat daar eigenlijk mis mee is, heerlijk een dagje onkruid wieden in de eigen tuin. Op zich niets, ware het niet dat Nederland te kampen heeft met een overschot aan laagopgeleiden. Tweederde van de Turkse en Marokkaanse vrouwen tussen 20 en 34 jaar heeft geen onderwijsdiploma en hetzelfde geldt voor 60 procent van de Turkse en Marokkaanse mannen tussen 20 en 34 jaar. Ze spreken vaak niet of nauwelijks Nederlands. Volgens het kabinet is voor 79 procent van de vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond de afstand tot de arbeidsmarkt onoverbrugbaar groot. Ter vergelijking: in New York werkt 90 procent van de migrantenvrouwen.

Het gaat om mensen in de vruchtbare leeftijd waarvan de meeste óf al kinderen hebben, óf nog kinderen zullen krijgen. Kinderen die thuis in een taalarme omgeving opgroeien, hebben al voordat de eerste schooldag begint een taalachterstand op hun autochtone leeftijdgenootjes. Slechts een enkeling zal erin slagen de taalachterstand in het gesegregeerde Nederlandse onderwijs in te lopen. Volgens het in augustus verschenen rapport Gestruikeld voor de start van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft het lage opleidingsniveau van de ouders een rechtstreekse invloed op het uitvalrisico van leerlingen. Zo leggen we nu al de basis voor een nieuwe generatie kansarmen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontvangen allochtonen (15-65 jaar) verhoudingsgewijs ruim drie keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Voor de grote groepen laagopgeleide migranten in Nederland zou het veel beter zijn om een baan te hebben in plaats van een uitkering. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van onder anderen Rebecca Blank, hoogleraar economie aan de Universiteit van Michigan, maar ik zie het ook om mij heen hier in New York.

In de buurt waar ik woon is de Forager’s Market. Het is een kleine supermarkt met een keur aan kwaliteitsproducten en een traiteurafdeling. Er is iedere dag een klein dozijn mensen aan het werk, onder wie Miguel. Hij is 24 jaar en werkt hier sinds anderhalf jaar zo’n 40 à 50 uur per week. Van het geld dat hij verdient kan hij geen Ferrari rijden. Hij deelt een woning met vier anderen en stuurt elke maand wat geld naar zijn moeder in Mexico. Het bijzondere is dat je Miguel letterlijk ziet groeien. Vulde hij aanvankelijk alleen de schappen, inmiddels is hij souschef. Zijn Engels, dat hij eerst überhaupt niet sprak, wordt met de dag beter. Over een paar jaar wil hij voor zichzelf beginnen.

De Nederlandse arbeidsmarkt biedt nieuwkomers zulke kansen niet. De totale kosten op minimumloonniveau zijn dusdanig hoog (15 tot 20 euro per uur) dat er vrijwel geen vraag is naar laagproductieve arbeid. Daarom scoort Nederland ook zo hoog op de internationale ranglijst als het gaat om de gemiddelde arbeidsproductiviteit per uur. We hebben eenvoudigweg alle laagproductieve arbeid onmogelijk gemaakt. Terwijl vijf euro per uur volstaat om – met een 40-urige werkweek – het sociaal minimum voor een alleenstaande bij elkaar te verdienen.

De commissie-Bakker, die het kabinet onlangs adviseerde over arbeidsparticipatie, biedt geen oplossing voor dit vraagstuk. Het rapport schiet in vele opzichten schromelijk tekort. Waarom is het werk dat nu door Polen, Roemenen en Bulgaren wordt gedaan (zoals de Bulgaarse toiletmeneren bij de Shellstations langs de A2) niet goed genoeg voor onze eigen migranten? Waarom moet mijn zus, die een fulltime carrière en drie kinderen combineert, in haar ‘vrije’ tijd naar de school van haar dochter om daar schoon te maken?

Hoezo een ontspannen samenleving? De moord op Fortuyn en Van Gogh hebben het land op zijn grondvesten doen schudden. Afgaande op de politieke barometer is de verwarring onder burgers nog onverminderd groot.

Alfred Kleinknecht zou er beter aan doen op te houden met intellectueel luie stukjes te schrijven waar de valse suggestie van uitgaat dat iedereen in Nederland in een Ferrari zou rondrijden als we niet zo’n grote voorkeur voor vrije tijd zouden hebben.

Reageren kan op nrc.nl/mees(Reacties worden openbaar na beoordeling door de redactie.)