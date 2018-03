Lubbers, Pronk: losser van de VS

Nederland moet zich onafhankelijker opstellen van het huidige beleid van de Verenigde Staten. Dat zeggen drie oud-bewindslieden van CDA, PvdA en VVD in een artikel in deze krant.

Volgens voormalig premier Lubbers (CDA), oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en voormalig VN-functionaris Pronk en staatsraad en oud-minister van Defensie Voorhoeve moet Europa niet alleen oog hebben voor het eigen belang maar ook voor „gevoelens van andere landen en volkeren in de wereld”. De EU moet streven naar een vreedzame oplossing van conflicten, rekening houdend met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, rechten van minderheden en met het behoud van het milieu.

„Al heeft Rusland kilo’s boter op zijn hoofd, wij moeten inzien dat de machtsverhoudingen in de wereld veranderen”, stellen de ex-politici. „Niet alleen in Rusland maar ook in de rest van de wereld leeft een breed verspreid gevoel dat het Westen zich veel te arrogant heeft opgesteld de afgelopen decennia.”

De EU zou volgens hen als bemiddelaar moeten optreden in de crisis in Georgië. Met hun artikel reageren ze op het debat ‘SOS Europa’ dat vorige week in deze krant begon met onder anderen de Franse filosofen André Glucksman en Bernard-Henri Lévy, en Frits Bolkestein.

Ook minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) sneed het thema aan. Hij zei maandag voor de Leidse universiteit dat Nederland minder op multilaterale samenwerkingsverbanden moet vertrouwen en dat de EU los van de NAVO in een eigen veiligheids- en defensiebeleid moet investeren.