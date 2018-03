Het is duidelijk dat Guus Middag (`Het onbesproken boek`, Boeken 29.08.08) nooit in dienst is geweest. Was hij dat wél, dan had hij ongetwijfeld geweten dat de Leopard 1 een door een dieselmotor aangedreven tank was en dat de woorden uit zijn stukje over `benzinetanks` en `benzineslurpende jongenskampeerschietauto` ver bezijden de waarheid zijn.